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The Guardian
The Washington Post

Погода в Україні 20 жовтня: повітря прогріється до +21°

Київ • УНН

 • 442 перегляди

20 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями: на заході й півдні дощі. У Києві без опадів, до +18°.

Погода в Україні 20 жовтня: повітря прогріється до +21°

У вівторок, 20 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, на Правобережжі, в Херсонській області та Криму пройдуть помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів.

Вранці в Карпатах та на сході країни місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 16-18°.

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Вадим Хлюдзинський

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