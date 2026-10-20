Погода в Україні 20 жовтня: повітря прогріється до +21°
Київ • УНН
20 жовтня в Україні буде хмарно з проясненнями: на заході й півдні дощі. У Києві без опадів, до +18°.
У вівторок, 20 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
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За інформацією синоптиків, на Правобережжі, в Херсонській області та Криму пройдуть помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів.
Вранці в Карпатах та на сході країни місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°
У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Температура 16-18°.
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