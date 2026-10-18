Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування

Ретроградна Венера, перехід Сонця у Скорпіон і майбутній розворот Меркурія формують один із найскладніших астрологічних періодів місяця. З 19 по 25 жовтня на українців чекають випробування у фінансах, емоційне напруження у стосунках і тривожність у суспільстві. Детальніше про те, чого очікувати наступного тижня спеціально для читачів розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко, передає УНН.

Цього тижня я б виділила три головні теми: повернення минулого, стосунки та гроші. Ретроградна Венера продовжує свій рух, а 24 жовтня до неї приєднається ретроградний Меркурій. 23 жовтня Сонце переходить у Скорпіон і майже одразу з’єднується з ретроградною Венерою, значно посилюючи її теми. Тому особливо наприкінці тижня варто пригальмувати, не поспішати з остаточними рішеннями та уважніше ставитися до кохання, грошей, домовленостей і документів. Окрема тема тижня - Україна. Зберігається напруження у відносинах із міжнародними партнерами, а суспільні настрої всередині країни можуть стати ще більш емоційними - заявила Базиленко.

Ретроградна Венера + Сонце у Скорпіоні: кохання і гроші під особливою увагою

Венера весь тиждень продовжує ретроградний рух у Скорпіоні, де її положення є досить складним. А 23 жовтня до Скорпіона переходить ще й Сонце.

Тож вітаю всіх Скорпіонів - починається ваш сезон. Бажаю вам, щоб новий особистий рік приніс сили для важливих змін, допоміг залишити в минулому те, що вже завершилося, і відкрив нові можливості. Але цього року є одна особливість: Сонце переходить у Скорпіон і майже одразу опиняється у дуже тісному з’єднанні з ретроградною Венерою. В астрології таке положення традиційно називають "спаленням Венери Сонцем. Тому теми Венери цього тижня стають особливо гострими - додає Базиленко.

Стосунки

Це може бути одна з найскладніших в емоційному плані тем тижня. Можуть повертатися старі образи, ревнощі, претензії, невирішені конфлікти та люди з минулого. У багатьох стосунках може стати очевидним те, що довго замовчувалося. І саме тому деякі союзи можуть переживати серйозну кризу.

Але зараз дуже важливо: не плутайте сильні емоції з великим коханням. Якщо хтось із минулого раптом повернувся у ваше життя, не поспішайте відчиняти двері лише тому, що знову прокинулися почуття. Іноді минуле повертається не для того, щоб ми почали все спочатку, а для того, щоб ми нарешті зрозуміли, чому ця історія колись закінчилася.

Так само зараз не найкращий період для початку нових стосунків. Для весіль та важливих рішень щодо особистого життя цей тиждень з погляду астрології також є досить складним.

Зовнішність і косметологія

З погляду астрології зараз не найкращий час для серйозної зміни зовнішності. Небажано планувати пластичні операції, ін’єкції та серйозні косметологічні й естетичні процедури, особливо у другій половині тижня, коли до ретроградної Венери приєднається ще й ретроградний Меркурій.

Гроші

І це одна з головних тем тижня. Венера пов’язана не лише з коханням, а й із грошима, цінностями, торгівлею та матеріальним добробутом. Цього тижня вона перебуває під впливом одразу кількох складних аспектів. З погляду нинішніх астрологічних показників це один із найбільш несприятливих періодів для ризику великими сумами, значних інвестицій, кредитів, великих покупок та серйозних фінансових зобов’язань. На світовому рівні фінансова тема також може стати однією з центральних. Особливо чутливими можуть бути валютні курси, банки, фінансові ринки, ціни, борги, великі капітали, ресурси та міжнародні економічні домовленості. Астрологічні показники цього тижня можуть суттєво посилити фінансову нестабільність у світі. Особливо 23–24 жовтня будьте максимально обережними з великими матеріальними та фінансовими рішеннями - зазначає астрологиня.

24 жовтня - Меркурій стає ретроградним

До ретроградної Венери приєднується ретроградний Меркурій. 24 жовтня він розпочинає зворотний рух, і традиційні правила ретроградного Меркурія знову стають актуальними.

Можуть частіше виникати:

непорозуміння у спілкуванні;

помилки в документах;

затримки та перенесення;

проблеми зі зв’язком і технікою;

плутанина в домовленостях;

повернення старих справ та людей;

зміни планів і маршрутів.

Будьте уважнішими за кермом і в дорозі. Перевіряйте квитки, адреси, документи та час зустрічей. Особливо уважно ставтеся до нової інформації. Те, що сьогодні здається остаточним рішенням, завтра може бути переглянуте. Але ретроградний Меркурій - це не катастрофа. Навпаки, він чудово підходить для роботи над помилками.

А цього разу Меркурій розвертається у Скорпіоні, тому робота може бути значно глибшою. Повернутися до старої проблеми й нарешті зрозуміти її причину. Переглянути свої страхи. Розібратися у складній ситуації. Повернутися до розмови, яка колись нічим не закінчилася. Знайти інформацію, якої раніше не вистачало. Закрити питання, яке давно залишалося невирішеним.

Україна: невизначеність ще зберігається

Тепер про Україну. На початку тижня продовжує діяти квадратура Сатурна до натального Урана України, про яку я писала минулого тижня. Тому тема протистояння між необхідністю зберігати стійкість системи та потребою швидко реагувати на нові обставини залишається актуальною. Для України це знову привертає увагу до фінансів, державних ресурсів, енергетики, критичної інфраструктури, електропостачання, палива, логістики та інших стратегічно важливих сфер. І оскільки Сатурн зараз ретроградний, частина проблем може бути не новою. Може знову знадобитися повертатися до слабких місць, які вже проявлялися раніше, щось ремонтувати, переглядати або перебудовувати - наголошує астрологиня.

19-22 жовтня - суспільство може реагувати гостріше

Продовжує діяти й опозиція Юпітера до натального Місяця України. У мунданній астрології Місяць символізує народ, суспільні настрої та емоційну реакцію країни, а Юпітер має властивість посилювати та масштабувати те, чого торкається.

Тому невдоволення, яке вже існує в суспільстві, може ставати голоснішим. Можуть активніше обговорюватися рішення влади, міжнародні домовленості, питання справедливості, фінансів та відповідальності.

Суспільна напруга та готовність людей відкрито висловлювати своє невдоволення можуть посилюватися. Особливо я б звернула увагу на 21 жовтня. Цього дня астрологічна картина додатково підсилює саме тему народу та суспільних емоцій. Те, що накопичувалося раніше, може отримати значно більший резонанс - каже експертка.

Україна та міжнародні партнери: ситуація може змінюватися

У гороскопі України протягом 19–25 жовтня залишаються дуже активними сфери, пов’язані з міжнародними партнерами, зовнішньою політикою, правом, домовленостями та інтересами самої держави. Тому ясності може все ще бракувати.

Одні заяви можуть змінюватися іншими. Домовленості можуть переглядатися. Позиції партнерів можуть коригуватися. Те, що ще вчора виглядало майже вирішеним, сьогодні може знову стати предметом переговорів. Особливо чутливими можуть залишатися питання міжнародної підтримки, безпеки, ресурсів, фінансування та умов майбутніх домовленостей.

На цьому тлі суспільство може дуже гостро реагувати на будь-які рішення або пропозиції, які сприйматимуться як несправедливі чи неприйнятні для України.

Тому цей період можна назвати не часом остаточних відповідей, а часом складних переговорів і мінливих позицій.

22-23 жовтня - є можливість знайти рішення

Попри складну астрологічну картину тижня, 22–23 жовтня у гороскопі України з’являється сприятливий показник, пов’язаний із керівництвом держави та ухваленням важливих рішень.

Цей період може сприяти результативним переговорам, пошуку компромісів та позитивним зрушенням у фінансових, ресурсних і міжнародних питаннях. Тобто поряд із проблемами гороскоп України показує і можливість знайти шляхи для їх вирішення.

Головна порада тижня

Цей тиждень не про швидкість. Він про уважність, переосмислення та вміння вчасно зупинитися. Якщо щось повертається з минулого - не поспішайте одразу впускати це назад у своє життя. Якщо виникає конфлікт - не приймайте остаточних рішень на піку емоцій.

Якщо вам пропонують вкласти значну суму або зробити ризиковану інвестицію - краще відкладіть рішення до більш сприятливого періоду. Якщо підписуєте важливий документ - перечитайте його кілька разів і не поспішайте. А якщо повернулася стара проблема - можливо, настав час подивитися на неї ще раз і нарешті знайти рішення.

Особливо наприкінці тижня дозвольте собі трохи пригальмувати, бо ретроградні планети не просто повертають нас назад. Вони дають нам можливість озирнутися, побачити свої помилки, зробити роботу над ними - і лише після цього рухатися далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Цього тижня на нас чекає цікава зміна енергій. Першу половину тижня Сонце ще перебуває у Терезах, а 23 жовтня переходить у Скорпіон. Одночасно продовжує свій рух ретроградна Венера, а 24 жовтня ретроградним стає ще й Меркурій.

Тому друга половина тижня може відчуватися зовсім інакше: більше повернення до минулого, переосмислення, сильних емоцій та необхідності переглядати рішення.

Овен

Для Овнів перша половина тижня продовжує акцентувати тему стосунків.

Партнерство, шлюб, домовленості, взаємини з іншими людьми залишаються важливими. Можуть повертатися старі розмови або питання, які ви вважали вже закритими.

А після 23 жовтня увага поступово переходить до грошей - особливо спільних фінансів, кредитів, боргів, податків, великих витрат та фінансових зобов’язань.

Порада: у стосунках не приймайте рішення лише під впливом сильних емоцій, а наприкінці тижня будьте особливо уважними з великими сумами грошей.

Телець

На початку тижня багато уваги можуть вимагати робота, щоденні справи, обов’язки та організація життя. Але після 23 жовтня головною темою стають стосунки.

І тут минуле може нагадати про себе особливо голосно. Можуть повернутися колишні партнери, старі образи, невирішені розмови або питання, які довго відкладалися.

Для когось це буде можливістю відновити діалог, а для когось - остаточно зрозуміти, чому певна історія повинна залишитися в минулому.

Порада: не поспішайте ні повертати старі стосунки, ні руйнувати теперішні. Спочатку розберіться у власних почуттях.

Близнюки

Перша половина тижня може бути досить яскравою. Кохання, творчість, діти, захоплення, побачення та бажання отримувати від життя більше задоволення виходять на перший план. Але ближче до кінця тижня доведеться повертатися до більш практичних речей: роботи, режиму, здоров’я та справ, які накопичилися.

До того ж ваш управитель Меркурій 24 жовтня стає ретроградним. Тому плани можуть змінюватися буквально на ходу.

Порада: залишайте собі запас часу та не намагайтеся контролювати кожну дрібницю. Те, що доведеться переробити, просто переробіть.

Рак

Перша половина тижня більше пов’язана з домом, родиною та побутовими питаннями. Можуть повернутися старі сімейні теми, розмови з родичами або справи, які давно потребували вашої уваги. А після 23 жовтня життя стає значно цікавішим.

Активізуються кохання, романтика, творчість, діти, хобі та бажання робити те, що приносить радість.

Але через ретроградні Венеру та Меркурій тут також можливе повернення минулого.

Порада: дозвольте собі більше радості, але не поспішайте називати повернення старого кохання початком нової історії.

Лев

На початку тижня може бути багато контактів, зустрічей, листування, документів, коротких поїздок та інформації. А після 23 жовтня увага переходить до дому та родини.

Можуть повернутися питання житла, ремонту, переїзду або старі сімейні ситуації. Це хороший час, щоб навести лад не лише у квартирі, а й у тому, що роками накопичувалося всередині родини.

Порада: наприкінці тижня не поспішайте з великими рішеннями щодо нерухомості та уважно перевіряйте документи.

Діва

На початку тижня головною темою залишаються гроші. Доходи, витрати, покупки та відчуття фінансової стабільності можуть вимагати особливої уваги. А після 23 жовтня значно збільшується кількість контактів, переговорів, документів, поїздок та інформації.

І саме тут треба бути уважними, адже ваш управитель Меркурій 24 жовтня стає ретроградним.

Можуть повертатися старі клієнти, знайомі, документи, домовленості або справи.

Порада: усе важливе перевіряйте двічі - особливо цифри, адреси, документи та домовленості.

Терези

До 23 жовтня Сонце ще перебуває у вашому знаку, тому перша половина тижня продовжує бути дуже особистою. У центрі уваги - ви, ваші бажання, зовнішність, плани та розуміння того, куди рухатися далі. А потім фокус поступово переходить на гроші.

І тут варто бути особливо уважними, адже ваша управителька Венера продовжує ретроградний рух. Можуть переглядатися доходи, ціни на ваші послуги, витрати та взагалі ставлення до матеріальної стабільності.

Порада: замість великих фінансових ризиків краще зайнятися переглядом бюджету та зрозуміти, куди насправді йдуть ваші гроші.

Скорпіон

Скорпіони, для вас останній період справді був непростим. І йдеться не лише про цей тиждень. Ви вже досить довго проходите своєрідне випробування на міцність, особливо у питаннях кохання, стосунків, грошей та власної самооцінки.

Ретроградна Венера у вашому знаку повертає старі почуття, людей, сумніви та ситуації, які потребують переосмислення. Але 23 жовтня у ваш знак входить Сонце. І поступово починається новий особистий цикл.

Це ще не означає, що всі складнощі миттєво залишаться позаду. Але енергії, впевненості та розуміння себе поступово ставатиме більше.

Порада: не вимагайте від себе зараз миттєвих відповідей. Ви проходите важливий період переоцінки. Бережіть себе, свої гроші й особливо своє серце.

Стрілець

Перша половина тижня залишається активною у сфері друзів, знайомств, колективів, соціальних мереж та планів на майбутнє. Можуть нагадати про себе люди, з якими ви давно не спілкувалися. А після 23 жовтня вам може захотітися трохи відійти від зовнішнього шуму.

Починається період внутрішньої роботи, завершення старих справ та переосмислення того, що вже втратило сенс.

Порада: не сприймайте бажання побути наодинці як зупинку. Іноді перед новим стартом необхідно звільнити для нього місце.

Козеріг

Перша половина тижня може залишатися важливою для кар’єри. Робота, професійний статус, керівництво та ваші довгострокові цілі можуть вимагати серйозних рішень.

А після 23 жовтня більше значення матимуть друзі, однодумці, команди та нові професійні зв’язки. Можуть також повертатися люди або проєкти з минулого.

Порада: не відмовляйтеся автоматично від старої ідеї лише тому, що колись вона не спрацювала. Можливо, зараз ви побачите, що саме тоді було зроблено неправильно.

Водолій

На початку тижня залишаються важливими навчання, подорожі, закордонні справи, документи, юридичні питання та контакти з людьми з інших країн.

А після 23 жовтня фокус різко переходить на кар’єру. Ви можете більше думати про професійне майбутнє, статус, репутацію та наступний крок. Але ретроградні Венера і Меркурій підказують: зараз важливіше не бігти вперед, а переглянути вже існуючу стратегію.

Порада: поверніться до старих професійних ідей. Серед них може виявитися та, яку варто реалізувати по-новому.

Риби

На початку тижня будьте уважними до спільних грошей, кредитів, боргів, податків та великих фінансових зобов’язань.

А після 23 жовтня горизонт поступово розширюється. На перший план можуть вийти навчання, подорожі, закордон, юридичні питання, документи та плани, пов’язані з майбутнім. Можуть також повернутися старі ідеї щодо навчання, переїзду або міжнародних проєктів. Але через ретроградний Меркурій частина планів ще може змінитися.

Порада: ризикувати ідеями - можна, ризикувати грошима - поки не треба.