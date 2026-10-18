Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания

Ретроградная Венера, переход Солнца в Скорпион и предстоящий разворот Меркурия формируют один из самых сложных астрологических периодов месяца. С 19 по 25 октября украинцев ждут испытания в финансовой сфере, эмоциональное напряжение в отношениях и тревожность в обществе. Подробнее о том, чего ожидать на следующей неделе, специально для читателей рассказала профессиональная астролог Ксения Базиленко, передает УНН.

На этой неделе я бы выделила три главные темы: возвращение прошлого, отношения и деньги. Ретроградная Венера продолжает свое движение, а 24 октября к ней присоединится ретроградный Меркурий. 23 октября Солнце переходит в Скорпион и почти сразу соединяется с ретроградной Венерой, значительно усиливая ее темы. Поэтому особенно в конце недели стоит притормозить, не спешить с окончательными решениями и внимательнее относиться к любви, деньгам, договоренностям и документам. Отдельная тема недели — Украина. Сохраняется напряжение в отношениях с международными партнерами, а общественные настроения внутри страны могут стать еще более эмоциональными - заявила Базиленко.

Ретроградная Венера + Солнце в Скорпионе: любовь и деньги под особым вниманием

Венера всю неделю продолжает ретроградное движение в Скорпионе, где ее положение довольно сложное. А 23 октября в Скорпион переходит еще и Солнце.

Итак, поздравляю всех Скорпионов — начинается ваш сезон. Желаю вам, чтобы новый личный год принес силы для важных изменений, помог оставить в прошлом то, что уже завершилось, и открыл новые возможности. Но в этом году есть одна особенность: Солнце переходит в Скорпион и почти сразу оказывается в очень тесном соединении с ретроградной Венерой. В астрологии такое положение традиционно называют "сожжением Венеры Солнцем". Поэтому темы Венеры на этой неделе становятся особенно острыми - добавляет Базиленко.

Отношения

Это может быть одной из самых сложных в эмоциональном плане тем недели. Могут возвращаться старые обиды, ревность, претензии, нерешенные конфликты и люди из прошлого. Во многих отношениях может стать очевидным то, о чем долго умалчивали. И именно поэтому некоторые союзы могут переживать серьезный кризис.

Но сейчас очень важно: не путайте сильные эмоции с большой любовью. Если кто-то из прошлого вдруг вернулся в вашу жизнь, не спешите открывать дверь только потому, что снова проснулись чувства. Иногда прошлое возвращается не для того, чтобы мы начали все сначала, а для того, чтобы мы наконец поняли, почему эта история когда-то закончилась.

Так же сейчас не самый лучший период для начала новых отношений. Для свадеб и важных решений относительно личной жизни эта неделя с точки зрения астрологии также является довольно сложной.

Внешность и косметология

С точки зрения астрологии сейчас не самое лучшее время для серьезного изменения внешности. Нежелательно планировать пластические операции, инъекции и серьезные косметологические и эстетические процедуры, особенно во второй половине недели, когда к ретроградной Венере присоединится еще и ретроградный Меркурий.

Деньги

И это одна из главных тем недели. Венера связана не только с любовью, но и с деньгами, ценностями, торговлей и материальным благополучием. На этой неделе она находится под влиянием сразу нескольких сложных аспектов. С точки зрения нынешних астрологических показателей это один из наиболее неблагоприятных периодов для риска крупными суммами, значительных инвестиций, кредитов, крупных покупок и серьезных финансовых обязательств. На мировом уровне финансовая тема также может стать одной из центральных. Особенно чувствительными могут быть валютные курсы, банки, финансовые рынки, цены, долги, крупные капиталы, ресурсы и международные экономические договоренности. Астрологические показатели этой недели могут существенно усилить финансовую нестабильность в мире. Особенно 23–24 октября будьте максимально осторожны с крупными материальными и финансовыми решениями - отмечает астролог.

24 октября — Меркурий становится ретроградным

К ретроградной Венере присоединяется ретроградный Меркурий. 24 октября он начинает обратное движение, и традиционные правила ретроградного Меркурия снова становятся актуальными.

Могут чаще возникать:

недопонимание в общении;

ошибки в документах;

задержки и переносы;

проблемы со связью и техникой;

путаница в договорённостях;

возвращение старых дел и людей;

изменения планов и маршрутов.

Будьте внимательнее за рулём и в дороге. Проверяйте билеты, адреса, документы и время встреч. Особенно внимательно относитесь к новой информации. То, что сегодня кажется окончательным решением, завтра может быть пересмотрено. Но ретроградный Меркурий — это не катастрофа. Напротив, он отлично подходит для работы над ошибками.

А в этот раз Меркурий разворачивается в Скорпионе, поэтому работа может быть значительно глубже. Вернуться к старой проблеме и наконец понять её причину. Пересмотреть свои страхи. Разобраться в сложной ситуации. Вернуться к разговору, который когда-то ничем не закончился. Найти информацию, которой раньше не хватало. Закрыть вопрос, который давно оставался нерешённым.

Украина: неопределённость всё ещё сохраняется

Теперь об Украине. В начале недели продолжает действовать квадратура Сатурна к натальному Урану Украины, о которой я писала на прошлой неделе. Поэтому тема противостояния между необходимостью сохранять устойчивость системы и потребностью быстро реагировать на новые обстоятельства остаётся актуальной. Для Украины это вновь привлекает внимание к финансам, государственным ресурсам, энергетике, критической инфраструктуре, электроснабжению, топливу, логистике и другим стратегически важным сферам. И поскольку Сатурн сейчас ретроградный, часть проблем может быть не новой. Может снова понадобиться возвращаться к слабым местам, которые уже проявлялись ранее, что-то ремонтировать, пересматривать или перестраивать - подчёркивает астролог.

19–22 октября — общество может реагировать острее

Продолжает действовать и оппозиция Юпитера к натальной Луне Украины. В мунданной астрологии Луна символизирует народ, общественные настроения и эмоциональную реакцию страны, а Юпитер имеет свойство усиливать и масштабировать то, чего касается.

Поэтому недовольство, которое уже существует в обществе, может стать более громким. Могут активнее обсуждаться решения властей, международные договорённости, вопросы справедливости, финансов и ответственности.

Общественное напряжение и готовность людей открыто выражать своё недовольство могут усиливаться. Особенно я бы обратила внимание на 21 октября. В этот день астрологическая картина дополнительно усиливает именно тему народа и общественных эмоций. То, что накапливалось ранее, может получить значительно больший резонанс - говорит эксперт.

Украина и международные партнёры: ситуация может меняться

В гороскопе Украины в течение 19–25 октября остаются очень активными сферы, связанные с международными партнёрами, внешней политикой, правом, договорённостями и интересами самого государства. Поэтому ясности всё ещё может не хватать.

Одни заявления могут сменяться другими. Договорённости могут пересматриваться. Позиции партнёров могут корректироваться. То, что ещё вчера выглядело почти решённым, сегодня может снова стать предметом переговоров. Особенно чувствительными могут оставаться вопросы международной поддержки, безопасности, ресурсов, финансирования и условий будущих договорённостей.

На этом фоне общество может очень остро реагировать на любые решения или предложения, которые будут восприниматься как несправедливые или неприемлемые для Украины.

Поэтому этот период можно назвать не временем окончательных ответов, а временем сложных переговоров и меняющихся позиций.

22–23 октября — есть возможность найти решение

Несмотря на сложную астрологическую картину недели, 22–23 октября в гороскопе Украины появляется благоприятный показатель, связанный с руководством государства и принятием важных решений.

Этот период может способствовать результативным переговорам, поиску компромиссов и позитивным сдвигам в финансовых, ресурсных и международных вопросах. То есть наряду с проблемами гороскоп Украины показывает и возможность найти пути для их решения.

Главный совет недели

Эта неделя не о скорости. Она о внимательности, переосмыслении и умении вовремя остановиться. Если что-то возвращается из прошлого — не спешите сразу впускать это обратно в свою жизнь. Если возникает конфликт — не принимайте окончательных решений на пике эмоций.

Если вам предлагают вложить значительную сумму или сделать рискованную инвестицию — лучше отложите решение до более благоприятного периода. Если подписываете важный документ — перечитайте его несколько раз и не спешите. А если вернулась старая проблема — возможно, настало время посмотреть на неё ещё раз и наконец найти решение.

Особенно в конце недели позвольте себе немного притормозить, ведь ретроградные планеты не просто возвращают нас назад. Они дают нам возможность оглянуться, увидеть свои ошибки, поработать над ними — и лишь после этого двигаться дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака

На этой неделе нас ждёт интересная смена энергий. В первой половине недели Солнце ещё находится в Весах, а 23 октября переходит в Скорпион. Одновременно продолжает своё ретроградное движение Венера, а 24 октября ретроградным становится ещё и Меркурий.

Поэтому вторая половина недели может ощущаться совсем иначе: больше возвращения к прошлому, переосмысления, сильных эмоций и необходимости пересматривать решения.

Овен

Для Овнов первая половина недели продолжает акцентировать тему отношений.

Партнёрство, брак, договорённости, взаимоотношения с другими людьми остаются важными. Могут возвращаться старые разговоры или вопросы, которые вы считали уже закрытыми.

А после 23 октября внимание постепенно переходит к деньгам — особенно к общим финансам, кредитам, долгам, налогам, крупным расходам и финансовым обязательствам.

Совет: в отношениях не принимайте решения лишь под влиянием сильных эмоций, а в конце недели будьте особенно внимательны с крупными суммами денег.

Телец

В начале недели много внимания могут потребовать работа, повседневные дела, обязанности и организация жизни. Но после 23 октября главной темой становятся отношения.

И здесь прошлое может напомнить о себе особенно громко. Могут вернуться бывшие партнёры, старые обиды, нерешённые разговоры или вопросы, которые долго откладывались.

Для кого-то это станет возможностью возобновить диалог, а для кого-то — окончательно понять, почему определённая история должна остаться в прошлом.

Совет: не спешите ни возвращать старые отношения, ни разрушать нынешние. Сначала разберитесь в собственных чувствах.

Близнецы

Первая половина недели может быть довольно яркой. Любовь, творчество, дети, увлечения, свидания и желание получать от жизни больше удовольствия выходят на первый план. Но ближе к концу недели придётся возвращаться к более практичным вещам: работе, режиму, здоровью и накопившимся делам.

К тому же ваш управитель Меркурий 24 октября становится ретроградным. Поэтому планы могут меняться буквально на ходу.

Совет: оставляйте себе запас времени и не пытайтесь контролировать каждую мелочь. То, что придётся переделать, просто переделайте.

Рак

Первая половина недели больше связана с домом, семьёй и бытовыми вопросами. Могут вернуться старые семейные темы, разговоры с родственниками или дела, которые давно требовали вашего внимания. А после 23 октября жизнь становится значительно интереснее.

Активизируются любовь, романтика, творчество, дети, хобби и желание заниматься тем, что приносит радость.

Но из-за ретроградных Венеры и Меркурия здесь также возможно возвращение прошлого.

Совет: позвольте себе больше радости, но не спешите называть возвращение старой любви началом новой истории.

Лев

В начале недели может быть много контактов, встреч, переписки, документов, коротких поездок и информации. А после 23 октября внимание переходит к дому и семье.

Могут вернуться вопросы жилья, ремонта, переезда или старые семейные ситуации. Это хорошее время, чтобы навести порядок не только в квартире, но и в том, что годами накапливалось внутри семьи.

Совет: в конце недели не спешите с крупными решениями относительно недвижимости и внимательно проверяйте документы.

Дева

В начале недели главной темой остаются деньги. Доходы, расходы, покупки и ощущение финансовой стабильности могут требовать особого внимания. А после 23 октября значительно увеличивается количество контактов, переговоров, документов, поездок и информации.

И именно здесь нужно быть внимательными, ведь ваш управитель Меркурий 24 октября становится ретроградным.

Могут возвращаться старые клиенты, знакомые, документы, договорённости или дела.

Совет: всё важное проверяйте дважды — особенно цифры, адреса, документы и договорённости.

Весы

До 23 октября Солнце ещё находится в вашем знаке, поэтому первая половина недели продолжает быть очень личной. В центре внимания — вы, ваши желания, внешность, планы и понимание того, куда двигаться дальше. А затем фокус постепенно переходит на деньги.

И здесь стоит быть особенно внимательными, ведь ваша управительница Венера продолжает ретроградное движение. Могут пересматриваться доходы, цены на ваши услуги, расходы и вообще отношение к материальной стабильности.

Совет: вместо больших финансовых рисков лучше заняться пересмотром бюджета и понять, куда на самом деле уходят ваши деньги.

Скорпион

Скорпионы, для вас последний период действительно был непростым. И речь идёт не только об этой неделе. Вы уже довольно долго проходите своеобразное испытание на прочность, особенно в вопросах любви, отношений, денег и собственной самооценки.

Ретроградная Венера в вашем знаке возвращает старые чувства, людей, сомнения и ситуации, которые требуют переосмысления. Но 23 октября в ваш знак входит Солнце. И постепенно начинается новый личный цикл.

Это ещё не означает, что все сложности мгновенно останутся позади. Но энергии, уверенности и понимания себя постепенно станет больше.

Совет: не требуйте от себя сейчас мгновенных ответов. Вы проходите важный период переоценки. Берегите себя, свои деньги и особенно своё сердце.

Стрелец

Первая половина недели остаётся активной в сфере друзей, знакомств, коллективов, социальных сетей и планов на будущее. О себе могут напомнить люди, с которыми вы давно не общались. А после 23 октября вам может захотеться немного отойти от внешнего шума.

Начинается период внутренней работы, завершения старых дел и переосмысления того, что уже утратило смысл.

Совет: не воспринимайте желание побыть в одиночестве как остановку. Иногда перед новым стартом необходимо освободить для него место.

Козерог

Первая половина недели может оставаться важной для карьеры. Работа, профессиональный статус, руководство и ваши долгосрочные цели могут требовать серьёзных решений.

А после 23 октября большее значение будут иметь друзья, единомышленники, команды и новые профессиональные связи. Могут также возвращаться люди или проекты из прошлого.

Совет: не отказывайтесь автоматически от старой идеи только потому, что когда-то она не сработала. Возможно, сейчас вы увидите, что именно тогда было сделано неправильно.

Водолей

В начале недели остаются важными обучение, путешествия, зарубежные дела, документы, юридические вопросы и контакты с людьми из других стран.

А после 23 октября фокус резко переходит на карьеру. Вы можете больше думать о профессиональном будущем, статусе, репутации и следующем шаге. Но ретроградные Венера и Меркурий подсказывают: сейчас важнее не бежать вперёд, а пересмотреть уже существующую стратегию.

Совет: вернитесь к старым профессиональным идеям. Среди них может оказаться та, которую стоит реализовать по-новому.

Рыбы

В начале недели будьте внимательны к общим деньгам, кредитам, долгам, налогам и крупным финансовым обязательствам.

А после 23 октября горизонт постепенно расширяется. На первый план могут выйти обучение, путешествия, зарубежье, юридические вопросы, документы и планы, связанные с будущим. Могут также вернуться старые идеи относительно обучения, переезда или международных проектов. Но из-за ретроградного Меркурия часть планов ещё может измениться.

Совет: рисковать идеями — можно, рисковать деньгами — пока не нужно.