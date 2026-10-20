Погода в Украине 20 октября: воздух прогреется до +21°

Во вторник, 20 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, на Правобережье, в Херсонской области и Крыму пройдут умеренные, а в юго-западной части страны местами значительные дожди, на остальной территории — без осадков.

Утром в Карпатах и на востоке страны местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 7–12 м/с. Температура днём 13–18°, в Закарпатье и на юге страны до 21° — говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 16–18°.

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