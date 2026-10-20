Погода в Украине 20 октября: воздух прогреется до +21°
Киев • УНН
20 октября в Украине будет облачно с прояснениями: на западе и юге дожди. В Киеве без осадков, до +18°.
Во вторник, 20 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, на Правобережье, в Херсонской области и Крыму пройдут умеренные, а в юго-западной части страны местами значительные дожди, на остальной территории — без осадков.
Утром в Карпатах и на востоке страны местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 7–12 м/с. Температура днём 13–18°, в Закарпатье и на юге страны до 21°
В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура 16–18°.
Ретроградные Венера и Меркурий принесут финансовые и эмоциональные испытания18.10.26, 12:18 • 80436 просмотров