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Financial Times
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На Закарпатті намагалися незаконно ввезти 142 пляшки італійського вина, найстаршій - 94 роки

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Водій вантажівки з Італії приховав 142 пляшки вина, зокрема зразок 1932 року. Алкоголь вилучили, справу передали до суду.

На Закарпатті намагалися незаконно ввезти 142 пляшки італійського вина, найстаршій - 94 роки

Митники на Закарпатті виявили у вантажівці з Італії 142 пляшки вина, які водій намагався приховати від митного контролю. Серед них була пляшка 1932 року випуску, а вартість окремих зразків може сягати 30 тисяч гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

Так, на митному посту "Дякове" у поле зору митників потрапив водій вантажного автомобіля, який переміщував з Італії збірний вантаж.

Як з’ясувалось, перевізник вирішив "розбавити" кондитерські вироби, сантехніку, трикотажні вироби, побутові товари, що були зазначені у товаросупровідних документах, чималою партією алкогольної продукції.

Її виявили у вантажному відділенні транспортного засобу. Загалом митники нарахували 142 пляшки італійського вина різного асортименту таких відомих торгових марок: "Sammarco Rosso Scialletti", "Cantina Produttori Cormons Vino della Pace", "Scialletti Donna Ester Montepulciano d’Abruzzo DOC", "Scialletti Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG", "Scialletti Sammarco Rosso" та ін. Але найцікавіше те, що "найстаріша" пляшка вина була датована 1932 роком, "наймолодша" - 2006-им.

Оскільки водій порушив чинне законодавство та приховав від митного контролю алкогольну продукцію, обмежену для переміщення через кордон громадянами, відносно нього складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі партія алкоголю тимчасово вилучена до рішення суду. Її загальну вартість оцінить спеціаліст-експерт, але за попередньою оцінкою на вітчизняному ринку одна така пляшка оцінюється у 2,5 тис грн., а з десятилітніми витримками, що можуть представляти для колекціонерів особливу рідкісну цінність – навіть 20-30 тис. грн.

Доповнення

Переміщення алкогольних напоїв через митний кордон України регулюється законодавством з визначеними чіткими нормами, а будь-які спроби приховати понаднормовану їх кількість - призводять до штрафів та конфіскації товару.

На Львівщині митники запобігли незаконному вивезенню FPV-дронів та обладнання за кордон06.11.26, 17:29 • 9253 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал
Закони
Державна митна служба України
Закарпатська область
Італія