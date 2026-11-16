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На Закарпатье пытались незаконно ввезти 142 бутылки итальянского вина, самой старой — 94 года

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Водитель грузовика из Италии спрятал 142 бутылки вина, в том числе образец 1932 года. Алкоголь изъяли, дело передали в суд.

На Закарпатье пытались незаконно ввезти 142 бутылки итальянского вина, самой старой — 94 года

Таможенники на Закарпатье обнаружили в грузовике из Италии 142 бутылки вина, которые водитель пытался скрыть от таможенного контроля. Среди них была бутылка 1932 года выпуска, а стоимость отдельных образцов может достигать 30 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали

Так, на таможенном посту "Дяково" в поле зрения таможенников попал водитель грузового автомобиля, который перевозил из Италии сборный груз.

Как выяснилось, перевозчик решил "разбавить" кондитерские изделия, сантехнику, трикотажные изделия, бытовые товары, указанные в товаросопроводительных документах, значительной партией алкогольной продукции.

Ее обнаружили в грузовом отделении транспортного средства. Всего таможенники насчитали 142 бутылки итальянского вина различного ассортимента таких известных торговых марок: "Sammarco Rosso Scialletti", "Cantina Produttori Cormons Vino della Pace", "Scialletti Donna Ester Montepulciano d’Abruzzo DOC", "Scialletti Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG", "Scialletti Sammarco Rosso" и др. Но самое интересное то, что "самая старая" бутылка вина была датирована 1932 годом, "самая молодая" — 2006-м.

Поскольку водитель нарушил действующее законодательство и скрыл от таможенного контроля алкогольную продукцию, ограниченную для перемещения через границу гражданами, в отношении него составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

В настоящее время партия алкоголя временно изъята до решения суда. Ее общую стоимость оценит специалист-эксперт, но, по предварительной оценке, на отечественном рынке одна такая бутылка оценивается в 2,5 тыс. грн, а экземпляры с десятилетней выдержкой, которые могут представлять для коллекционеров особую редкую ценность, — даже в 20–30 тыс. грн.

Дополнение

Перемещение алкогольных напитков через таможенную границу Украины регулируется законодательством с четко установленными нормами, а любые попытки скрыть сверхнормативное их количество приводят к штрафам и конфискации товара.

Во Львовской области таможенники предотвратили незаконный вывоз FPV-дронов и оборудования за границу06.11.26, 17:29 • 9255 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Законы
Государственная таможенная служба Украины
Закарпатская область
Италия