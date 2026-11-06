Во Львовской области таможенники предотвратили незаконный вывоз FPV-дронов и оборудования за границу
Киев • УНН
В пункте пропуска «Рава-Русская — Хребенне» изъяли пять FPV-дронов и оборудование без разрешения. Таможенники сообщили правоохранителям.
В пункте пропуска «Рава-Русская — Хребенне» таможенники выявили попытку незаконного вывоза из Украины пяти FPV-дронов, четырёх батарей, двух пультов управления и усилителя сигнала без необходимых разрешительных документов. О факте нарушения сообщили правоохранителям. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
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Выявленные FPV-дроны и оборудование к ним имеют признаки товаров, указанных в позиции «ML10.c» Списка товаров военного назначения, международные передачи которых подлежат государственному контролю, утверждённого постановлением Кабинета министров Украины от 20 ноября 2003 года № 1807, а также в позициях «9А012.а», «9А112» Единого списка товаров двойного использования, утверждённого постановлением Кабинета министров Украины от 28.01.2004 № 86.
В соответствии с законодательством, вывоз за пределы таможенной границы Украины товаров, включённых в указанные контрольные списки, возможен только при наличии разрешительного документа Государственной службы экспортного контроля Украины. Однако во время таможенного оформления такой документ на указанную партию товаров предоставлен не был.
За перемещение товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, без соответствующего разрешения предусмотрена уголовная ответственность по ст. 333 Уголовного кодекса Украины. Об обнаруженном факте таможня сообщила правоохранительным органам.
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