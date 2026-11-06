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MIM-104 Patriot

На Львівщині митники запобігли незаконному вивезенню FPV-дронів та обладнання за кордон

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

У пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" вилучили п’ять FPV-дронів і обладнання без дозволу. Митники повідомили правоохоронців.

На Львівщині митники запобігли незаконному вивезенню FPV-дронів та обладнання за кордон

У пункті пропуску "Рава-Руська - Хребенне" митники виявили спробу незаконного вивезення з України п’яти FPV-дронів, чотирьох батарей, двох пультів керування та підсилювача сигналу без необхідних дозвільних документів. Про факт порушення повідомили правоохоронців. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі

Виявлені FPV-дрони та обладнання до них мають ознаки товарів, що наведені у позиції "ML10.c" Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 року № 1807, та позиціях "9А012.а", "9А112" Єдиного списку товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86.

Відповідно до законодавства, вивезення за межі митного кордону України товарів, включених до зазначених контрольних списків, можливе лише за наявності дозвільного документа Державної служби експортного контролю України. Однак під час митного оформлення такого документа на зазначену партію товарів надано не було.

За переміщення товарів, що підлягають державному експортному контролю, без відповідного дозволу передбачена кримінальна відповідальність за ст. 333 Кримінального кодексу України. Про виявлений факт митниця повідомила правоохоронні органи.

Групове керування дронами дозволило вдвічі збільшити доставку вантажів на фронті - Міноборони06.11.26, 13:16 • 2252 перегляди

Ольга Розгон

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Україна