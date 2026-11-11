Туристичний збір в Україні зріс на 23% попри російські атаки - інфографіка
Київ • УНН
За 9 місяців 2026 року місцеві бюджети отримали 287,22 млн грн туристичного збору. Найбільше сплатили Київ і Львівщина.
Попри атаки російських ракет і БПЛА туризм в Україні не припинився. 287,22 млн грн туристичного збору отримали місцеві бюджети за 9 місяців 2026 року за даними Державного вебпорталу бюджету для громадян. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період торік та майже удвічі більше, ніж до початку повномасштабної війни. Про це повідомляє Opendatabot, передає УНН.
Деталі
Загалом надходження зросли на 53 млн гривень за рік. 54% туристичного збору цьогоріч сплатили компанії - 154,25 млн гривень. Ще 132,97 млн гривень (46%) припадає на ФОПів.
Львівщина цьогоріч наздогнала Київ за сумою туристичного збору. Обидва регіони принесли місцевим бюджетам по 55,21 млн гривень - різниця між ними становить лише близько 6 тисяч гривень. Втім, темпи зростання суттєво відрізняються: у Києві надходження збільшилися лише на 8% за рік, тоді як на Львівщині - на 30%. Третє місце посідає Івано-Франківщина з 40 млн гривень туристичного збору. Далі йде Закарпаття - 30,42 млн гривень. Разом на ці чотири регіони припадає 63% всього туристичного збору по країні.
Водночас найбільше за рік надходження туристичного збору зросли на Рівненщині: +47%. Майже такі самі темпи показали Закарпаття (+44%) та Черкащина (+43%).
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