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Туристический сбор в Украине вырос на 23% несмотря на российские атаки - инфографика

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

За 9 месяцев 2026 года местные бюджеты получили 287,22 млн грн туристического сбора. Больше всего уплатили Киев и Львовская область.

Туристический сбор в Украине вырос на 23% несмотря на российские атаки - инфографика

Несмотря на атаки российских ракет и БПЛА туризм в Украине не прекратился. 287,22 млн грн туристического сбора получили местные бюджеты за 9 месяцев 2026 года, согласно данным Государственного вебпортала бюджета для граждан. Это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти вдвое больше, чем до начала полномасштабной войны. Об этом сообщает Opendatabot, передает УНН.

Детали

В целом поступления выросли на 53 млн гривен за год. 54% туристического сбора в этом году уплатили компании - 154,25 млн гривен. Еще 132,97 млн гривен (46%) приходится на ФЛП.

Львовщина в этом году догнала Киев по сумме туристического сбора. Оба региона принесли местным бюджетам по 55,21 млн гривен - разница между ними составляет всего около 6 тысяч гривен. Впрочем, темпы роста существенно отличаются: в Киеве поступления увеличились лишь на 8% за год, тогда как во Львовской области - на 30%. Третье место занимает Ивано-Франковщина с 40 млн гривен туристического сбора. Далее идет Закарпатье - 30,42 млн гривен. В совокупности на эти четыре региона приходится 63% всего туристического сбора по стране.

В то же время больше всего за год поступления туристического сбора выросли в Ровенской области: +47%. Почти такие же темпы показали Закарпатье (+44%) и Черкасская область (+43%).

Напомним

Ранее УНН рассказывал о замечательных вариантах коротких путешествий по Украине.

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Война в Украине
Львовская область
Ровненская область
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Киев