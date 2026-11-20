У ніч та вранці 20 листопада росіяни запустили по Україні понад 80 крилатих ракет та до 20 балістичних. Це був один з наймасованіших обстрілів за вечь час повномасштабного вторгнення. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, передає УНН.

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За його словами, був доволі високий відсоток перехоплення, одна з ракет, імовірно, перетнула кордон з Польщею. Ворог атакував з різних напрямків: основною ціллю атак була енергетична система України.

Водночас росіяни били балістичними ракетами по Києву і мостах через Дніпро. Також було задіяно близько 400 дронів різних типів.

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Через масовану комбіновану атаку російськими ракетами і дронами у ніч на 20 листопада зазнала пошкоджень українська залізниця. Крім того, у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії через російську атаку на енергетичну інфраструктуру. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною.

Також УНН повідомляв, що невпізнаний об'єкт на тлі атаки рф на Україну міг упасти поблизу Хмелека в Люблінському воєводстві на сході Польщі. На місці події працюють військові служби.

Нагадаємо

Вранці 20 листопада російські війська завдали удару безпілотниками по місту Жовті Води на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, троє з яких опинилися в лікарні.