російські війська завдали удару безпілотниками по місту Жовті Води на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей, троє з яких опинилися в лікарні. Також зафіксовано пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.

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За словами очільника області, ворожі безпілотники вдарили по місту, спричинивши руйнування та поранення серед місцевих жителів.

Двох чоловіків та одну жінку госпіталізували. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Ще двоє постраждалих отримуватимуть необхідну медичну допомогу амбулаторно, без госпіталізації.

Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та комерційні об'єкти

Унаслідок російського удару в Жовтих Водах пошкоджено кілька багатоквартирних житлових будинків.

Крім того, руйнувань зазнали припарковані автомобілі, приміщення банку та магазин.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

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