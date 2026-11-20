Российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Жёлтые Воды в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали пять человек, трое из которых оказались в больнице. Также зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

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По словам главы области, вражеские беспилотники ударили по городу, вызвав разрушения и ранения среди местных жителей.

Двух мужчин и одну женщину госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Ещё двое пострадавших будут получать необходимую медицинскую помощь амбулаторно, без госпитализации.

Повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие объекты

В результате российского удара в Жёлтых Водах повреждено несколько многоквартирных жилых домов.

Кроме того, разрушениям подверглись припаркованные автомобили, помещение банка и магазин.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

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