россияне атаковали Жёлтые Воды дронами — пятеро раненых, повреждены многоэтажки и банк
Киев • УНН
российские дроны атаковали Жёлтые Воды в Днепропетровской области, ранив пять человек. Повреждены многоэтажки, автомобили, банк и магазин.
Российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Жёлтые Воды в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали пять человек, трое из которых оказались в больнице. Также зафиксированы повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.
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По словам главы области, вражеские беспилотники ударили по городу, вызвав разрушения и ранения среди местных жителей.
Двух мужчин и одну женщину госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Ещё двое пострадавших будут получать необходимую медицинскую помощь амбулаторно, без госпитализации.
Повреждены жилые дома, автомобили и коммерческие объекты
В результате российского удара в Жёлтых Водах повреждено несколько многоквартирных жилых домов.
Кроме того, разрушениям подверглись припаркованные автомобили, помещение банка и магазин.
Информация о масштабах повреждений уточняется.
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