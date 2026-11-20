В ночь и утром 20 ноября россияне запустили по Украине более 80 крылатых ракет и до 20 баллистических. Это был один из самых массированных обстрелов за все время полномасштабного вторжения. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает УНН.

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По его словам, процент перехвата был довольно высоким, одна из ракет, вероятно, пересекла границу с Польшей. Враг атаковал с разных направлений: основной целью атак была энергетическая система Украины.

В то же время россияне били баллистическими ракетами по Киеву и мостам через Днепр. Также было задействовано около 400 дронов различных типов.

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Из-за массированной комбинированной атаки российскими ракетами и дронами в ночь на 20 ноября получила повреждения украинская железная дорога. Кроме того, во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру. Ситуация в энергосистеме остается крайне сложной.

Также УНН сообщал, что неопознанный объект на фоне атаки рф на Украину мог упасть вблизи Хмелека в Люблинском воеводстве на востоке Польши. На месте происшествия работают военные службы.

Напомним

Утром 20 ноября российские войска нанесли удар беспилотниками по городу Желтые Воды в Днепропетровской области. В результате атаки пострадали пять человек, трое из которых оказались в больнице.