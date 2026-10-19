Де в Україні йтимуть дощі, а де пануватимуть тумани - синоптики дали прогноз на 20 жовтня

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, частину областей накриють дощі, а у Карпатах очікують тумани. Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вдень сягатиме від 13 до 21° тепла, передає УНН.

Хмарно з проясненнями. На Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів