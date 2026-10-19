Де в Україні йтимуть дощі, а де пануватимуть тумани - синоптики дали прогноз на 20 жовтня
Київ • УНН
Завтра в Україні очікують дощі, хмарність із проясненнями та тумани в Карпатах. Вдень температура становитиме 13–21°.
Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями, частину областей накриють дощі, а у Карпатах очікують тумани. Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вдень сягатиме від 13 до 21° тепла, передає УНН.
Хмарно з проясненнями. На Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів
Вночі та вранці в Карпатах та на сході країни місцями туман.
Вітер очікується східний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14°, у західних областях 6-11°; вдень 13-18°, на Закарпатті та півдні країни до 21°
Початок тижня буде теплим, але дощовим - синоптики дали прогноз18.10.26, 13:17 • 19001 перегляд