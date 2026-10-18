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Початок тижня буде теплим, але дощовим - синоптики дали прогноз

Київ • УНН

 • 2852 перегляди

У понеділок і вівторок в Україні очікуються дощі, місцями значні. Вдень температура становитиме 13-20°, уночі 5-14°.

Початок тижня буде теплим, але дощовим - синоптики дали прогноз
Фото ілюстративне

Початок нового тижня в Україні буде дощовим. Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вдень сягатиме 20° тепла, передає УНН.

У понеділок та вівторок в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, найближчої ночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі; 20 жовтня на Лівобережжі, 21 жовтня в більшості областей країни без опадів 

- йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, температура вночі 5-14°, вдень 13-20°, 19-20 жовтня в західних областях 8-15°. 

Земля незабаром перевищить безпечний температурний ліміт – ООН02.09.26, 22:42 • 11221 перегляд

Антоніна Туманова

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