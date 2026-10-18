Початок тижня буде теплим, але дощовим - синоптики дали прогноз

Початок нового тижня в Україні буде дощовим. Як повідомили в Укргідрометцентрі, температура вдень сягатиме 20° тепла, передає УНН.

У понеділок та вівторок в Україні пройдуть невеликі та помірні дощі, найближчої ночі у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями значні дощі; 20 жовтня на Лівобережжі, 21 жовтня в більшості областей країни без опадів