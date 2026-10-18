Начало недели будет тёплым, но дождливым — синоптики дали прогноз

Начало новой недели в Украине будет дождливым. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура днем достигнет 20° тепла, передает УНН.

В понедельник и вторник в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, в ближайшую ночь в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областей местами значительные дожди; 20 октября на левобережье, 21 октября в большинстве областей страны без осадков