Начало недели будет тёплым, но дождливым — синоптики дали прогноз
Киев • УНН
В понедельник и вторник в Украине ожидаются дожди, местами значительные. Днём температура составит 13–20°, ночью 5–14°.
Фото иллюстративное
Начало новой недели в Украине будет дождливым. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура днем достигнет 20° тепла, передает УНН.
В понедельник и вторник в Украине пройдут небольшие и умеренные дожди, в ближайшую ночь в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областей местами значительные дожди; 20 октября на левобережье, 21 октября в большинстве областей страны без осадков
По словам синоптиков, температура ночью 5-14°, днем 13-20°, 19-20 октября в западных областях 8-15°.
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