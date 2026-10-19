Где в Украине пройдут дожди, а где будут господствовать туманы — синоптики дали прогноз на 20 октября

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Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, часть областей накроют дожди, а в Карпатах ожидаются туманы. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура днем достигнет от 13 до 21° тепла, передает УНН.

Облачно с прояснениями. На Правобережье, в Херсонской области и Крыму умеренные, в юго-западной части страны местами значительные дожди, на остальной территории без осадков - отмечают синоптики.

Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами туман.

Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных областях 6-11°; днем 13-18°, на Закарпатье и юге страны до 21° - резюмировали в Укргидрометцентре.

Начало недели будет тёплым, но дождливым — синоптики дали прогноз