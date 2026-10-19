Где в Украине пройдут дожди, а где будут господствовать туманы — синоптики дали прогноз на 20 октября
Киев • УНН
Завтра в Украине ожидаются дожди, облачность с прояснениями и туманы в Карпатах. Днём температура составит 13–21°.
Завтра в Украине будет облачно с прояснениями, часть областей накроют дожди, а в Карпатах ожидаются туманы. Как сообщили в Укргидрометцентре, температура днем достигнет от 13 до 21° тепла, передает УНН.
Облачно с прояснениями. На Правобережье, в Херсонской области и Крыму умеренные, в юго-западной части страны местами значительные дожди, на остальной территории без осадков
Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами туман.
Ветер ожидается восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14°, в западных областях 6-11°; днем 13-18°, на Закарпатье и юге страны до 21°
Начало недели будет тёплым, но дождливым — синоптики дали прогноз18.10.26, 13:17 • 19171 просмотр