У селі Сокирниця Хустського району Закарпатської області тимчасово припинили газопостачання для 1420 споживачів. Причиною стало корозійне пошкодження підземного сталевого газопроводу. Про це повідомляють ТОВ "Газорозподільні мережі України", пише УНН.

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Про сильний запах газу місцеві жителі повідомили аварійну диспетчерську службу. Фахівці Закарпатської філії "Газорозподільних мереж України" прибули на місце та виявили витік на підземній ділянці газопроводу.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочали невідкладно. За попередніми прогнозами, повністю відновити газопостачання планують 21 листопада.

На час проведення робіт жителів просять перекрити крани перед усім газовим обладнанням, зокрема котлами, плитами та колонками.

Після відновлення подачі газу споживачі мають обов'язково надати фахівцям доступ до газового обладнання у своїх оселях для проведення необхідних робіт.

У разі виявлення запаху газу в приміщенні або біля газопроводу необхідно негайно телефонувати до аварійної служби за номером 104.

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