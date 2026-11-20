На Закарпатье более 1,4 тыс. потребителей остались без газа из-за коррозии подземного трубопровода
Киев • УНН
В Сокирнице из-за утечки из коррозионно поврежденного подземного газопровода прекратили газоснабжение 1420 потребителей. Восстановление планируют 21 ноября.
В селе Сокирница Хустского района Закарпатской области временно прекратили газоснабжение для 1420 потребителей. Причиной стало коррозионное повреждение подземного стального газопровода. Об этом сообщают ООО "Газораспределительные сети Украины", пишет УНН.
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О сильном запахе газа местные жители сообщили в аварийно-диспетчерскую службу. Специалисты Закарпатского филиала "Газораспределительных сетей Украины" прибыли на место и обнаружили утечку на подземном участке газопровода.
Аварийно-восстановительные работы начали безотлагательно. Согласно предварительным прогнозам, полностью восстановить газоснабжение планируют 21 ноября.
На время проведения работ жителей просят перекрыть краны перед всем газовым оборудованием, в частности котлами, плитами и колонками.
После восстановления подачи газа потребители должны обязательно предоставить специалистам доступ к газовому оборудованию в своих домах для проведения необходимых работ.
В случае обнаружения запаха газа в помещении или возле газопровода необходимо немедленно звонить в аварийную службу по номеру 104.
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