На Волыни люди отравились парами при чистке канализации, есть погибшая

Женщина погибла, мужчина в больнице из-за отравления парами при чистке выгребной ямы в Луцком районе Волынской области, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

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Вчера вечером в полицию поступило сообщение о несчастном случае в селе Романов Луцкого района.

Предварительно установлено, что женщина 1996 года рождения при чистке выгребной ямы отравилась токсичными парами и потеряла сознание. На помощь ей пришел сосед, 1972 года рождения, однако ему также стало плохо.

На месте работали медики экстренной медицинской помощи.

"Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти женщину не удалось. Мужчину госпитализировали", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства несчастного случая.

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