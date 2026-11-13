Петер Мадяр заявив про можливу зустріч із Зеленським наприкінці листопада
Київ • УНН
Петер Мадяр коротко зустрівся із Зеленським у Дубліні. Міністри обговорюють зустріч лідерів на Закарпатті до кінця листопада.
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час саміту Європейської політичної спільноти в Дубліні провів коротку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це він розповів в ефірі Kossuth rádió. Про це повідомляє Telex, пише УНН.
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Як заявив Мадяр, розмова тривала 10–15 хвилин і стосувалася, зокрема, можливої зустрічі лідерів та місця її проведення.
Ми говорили про зустріч із президентом, але йшлося не про Будапешт чи Київ, а про Закарпаття
Він також повідомив, що міністри закордонних справ двох країн зараз обговорюють можливість організувати таку зустріч до кінця листопада.
Нагадаємо
Петер Мадяр і Володимир Зеленський зустрілися в Брюсселі 16 жовтня. Лідери обговорили права угорської меншини та припинення війни.
"Команди працюють над датами" - Зеленський заявив, що домовився із Мадяром про обмін візитами16.10.26, 15:39 • 14973 перегляди