"Команди працюють над датами" - Зеленський заявив, що домовився із Мадяром про обмін візитами

Володимир Зеленський і Петер Мадяр

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці зустрічі із прем'єром Угорщини Петером Мадяром і додав - домовилися про обмін візитами – наші команди попрацюють над датами, передає УНН із посиланням на ОП.

Зустрівся з Прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Говорили тет-а-тет про важливі питання нашого двостороннього порядку денного та рух України до вступу у Євросоюз. Подякував пану Прем’єр-міністру за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів. Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще решту два - повідомив Зеленський.

Президент додав, що обговорили ситуацію з дипломатією, із намаганнями завершити цю російську війну. Він також подякував "за солідарність з Україною, нашими людьми та готовність працювати разом заради миру".

Говорили й про можливості співпраці між Україною та Угорщиною і торгівлю, також про питання аграрної продукції. Україна завжди за добросусідство та взаємне посилення. Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами. Дякую! - резюмував Зеленський.

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