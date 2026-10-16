"Команды работают над датами" — Зеленский заявил, что договорился с Мадяром об обмене визитами
Киев • УНН
Зеленский и премьер-министр Венгрии обсудили вступление Украины в ЕС, дипломатию, мир и торговлю. Стороны договорились возобновить совместную работу.
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром и добавил: - договорились об обмене визитами — наши команды поработают над датами, передает УНН со ссылкой на ОП.
Встретился с Премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Поговорили с глазу на глаз о важных вопросах нашей двусторонней повестки дня и движении Украины к вступлению в Евросоюз. Поблагодарил господина Премьер-министра за принципиальные шаги и открытие еще двух переговорных кластеров. Работаем, чтобы до конца года открыть еще оставшиеся два
Президент добавил, что обсудили ситуацию с дипломатией, с попытками завершить эту российскую войну. Он также поблагодарил "за солидарность с Украиной, нашими людьми и готовность работать вместе ради мира".
Говорили и о возможностях сотрудничества между Украиной и Венгрией и торговле, а также о вопросах аграрной продукции. Украина всегда выступает за добрососедство и взаимное усиление. Договорились о возобновлении совместной работы на разных уровнях и обмене визитами — наши команды поработают над датами. Спасибо!
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