Мадьяр провёл первые переговоры с Зеленским лицом к лицу: пообещал дипломатическую поддержку

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провёл встречу один на один с

Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе 16 октября. Фото со встречи он опубликовал в соцсетях, пишет УНН.

Я провёл встречу один на один в Брюсселе с Президентом Украины Владимиром Зеленским - написал Мадьяр.

За исключением быстрого рукопожатия в июне, это первая настоящая личная встреча между двумя лидерами, отмечает Rapporteur.

Вопрос национальных меньшинств

По словам Мадьяра, он "приветствовал политическое соглашение между Венгрией и Украиной об укреплении прав венгерского меньшинства на Закарпатье".

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"Мы расценили как первый шаг к восстановлению взаимного доверия то, что Верховная Рада Украины приняла закон об образовании национальных меньшинств на основе этого соглашения и что украинская сторона немедленно приступила к его реализации. Я поблагодарил Верховную Раду Украины за её сентябрьскую резолюцию, в которой признаётся, что в период между 1944 и 1946 годами против венгров Закарпатья были совершены преступления посредством принудительного труда и массовой депортации", — отметил он.

"Я согласился с Президентом Украины, что мы продолжим консультации между двумя странами на министерском уровне и уделим особое внимание дальнейшему улучшению положения национальных меньшинств, проживающих в наших странах. Мы согласились, что в интересах обеих стран необходимо вывести политические и экономические отношения на новую основу. Я заверил Президента Украины в своей полной солидарности на фоне бесчеловечной российской агрессии против его страны, которая продолжается уже почти 5 лет", — указал Мадьяр.

Мадьяр обещает поддержку

"Я сказал ему, что Венгрия готова оказать помощь всеми возможными дипломатическими средствами в установлении скорейшего прекращения огня и прочного мира", — подчеркнул премьер-министр Венгрии.

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