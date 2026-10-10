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Дощі охоплять захід, північ і Вінниччину - прогноз погоди у неділю, 11 жовтня

Київ • УНН

 • 2146 перегляди

У неділю дощі прогнозують у західних, північних областях і на Вінниччині. Температура вдень становитиме 12–24°С.

Дощі охоплять захід, північ і Вінниччину - прогноз погоди у неділю, 11 жовтня

У неділю, 11 жовтня, в частині регіонів України будуть дощі, на решті території без опадів. Про це повідомив Укргідрометцентр, передає УНН.

Деталі

Вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень у західних, північних та Вінницькій областях помірні, на заході країни місцями значні дощі. Вночі та вранці на півдні та сході країни місцями туман

- йдеться в повідомленні синоптиків.

Температура вночі 6-11°С, на півдні країни до 15°С; вдень 19-24°С, у західних областях 12-17°С. Вітер буде переважно з півдня, 7-12 м/с.

Нагадаємо

Синоптик Наталя Діденко повідомила, що у суботу в Україні буде сухо й тепло до +24°. У неділю дощі охоплять захід, Вінниччину та північ, а в Києві потеплішає до +21°.

Євген Устименко

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