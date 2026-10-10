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The Washington Post

Дожди охватят запад, север и Винницкую область - прогноз погоды на воскресенье, 11 октября

Киев • УНН

 • 1702 просмотра

В воскресенье дожди прогнозируют в западных, северных областях и в Винницкой области. Температура днём составит 12–24°С.

Дожди охватят запад, север и Винницкую область - прогноз погоды на воскресенье, 11 октября

В воскресенье, 11 октября, в некоторых регионах Украины пройдут дожди, на остальной территории - без осадков. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.

Подробности

Ночью в Прикарпатье и Закарпатье, днем в западных, северных и Винницкой областях - умеренные, на западе страны местами значительные дожди. Ночью и утром на юге и востоке страны местами туман

- говорится в сообщении синоптиков.

Температура ночью 6–11°С, на юге страны до 15°С; днем 19–24°С, в западных областях 12–17°С. Ветер будет преимущественно южным, 7–12 м/с.

Напомним

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в субботу в Украине будет сухо и тепло до +24°. В воскресенье дожди охватят запад, Винницкую область и север, а в Киеве потеплеет до +21°.

Евгений Устименко

ОбществоПогода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Винницкая область
Закарпатская область
Украина
Киев