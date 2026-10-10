Дожди охватят запад, север и Винницкую область - прогноз погоды на воскресенье, 11 октября
Киев • УНН
В воскресенье дожди прогнозируют в западных, северных областях и в Винницкой области. Температура днём составит 12–24°С.
В воскресенье, 11 октября, в некоторых регионах Украины пройдут дожди, на остальной территории - без осадков. Об этом сообщил Украинский гидрометцентр, передает УНН.
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Ночью в Прикарпатье и Закарпатье, днем в западных, северных и Винницкой областях - умеренные, на западе страны местами значительные дожди. Ночью и утром на юге и востоке страны местами туман
Температура ночью 6–11°С, на юге страны до 15°С; днем 19–24°С, в западных областях 12–17°С. Ветер будет преимущественно южным, 7–12 м/с.
Напомним
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в субботу в Украине будет сухо и тепло до +24°. В воскресенье дожди охватят запад, Винницкую область и север, а в Киеве потеплеет до +21°.