Прогноз на вихідні: субота без дощів, у неділю атмосферний фронт принесе опади
Київ • УНН
У суботу в Україні буде сухо й тепло до +24°. У неділю дощі охоплять захід, Вінниччину та північ, а в Києві потеплішає до +21°.
Субота, 10 жовтня, в Україні очікується без дощів, а от у неділю, 11 жовтня, атмосферний фронт принесе опади на частину території країни. Такий прогноз на вихідні оприлюднила синоптик Наталка Діденко у соцмережах, пише УНН.
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"Попереду - синоптичні вихідні. Якими вони будуть? У суботу, 10 жовтня, обов’язково варто вибиратися кудись на природу, за місто, подихати свіжим повітрям, бо дощу не буде ніде в Україні", - написала Діденко.
З її слів, у суботу "температура повітря очікується прийнятною, комфортною".
У більшості областей України передбачається +18°...+22°, у південній частині до +24°, трохи свіжіше буде у північній частині України +16°...+18°.
"У неділю, 11 жовтня, черговий атмосферний фронт принесе дощі у західні області України, на Вінниччину, а також опади пройдуть у північних областях України. На півдні, на сході та в більшості центральних областей дощів в неділю не очікується", - вказала Діденко.
Температура повітря 11 жовтня буде низькою у західних областях, +10°...+13°, на решті території переважатиме тепла повітряна маса +19°...+24°, на півдні України +23°...+26°.
Погода у Києві
У Києві 10 жовтня, за прогнозом, опадів не передбачається, рвучкий вітер стихне після обіду, максимальна температура повітря коливатиметься в межах +17°.
У неділю, 11 жовтня, у столиці потеплішає до 21°, істотні опади малоймовірні, хіба аж надвечір пройде невеликий дощ, розповіла Діденко.