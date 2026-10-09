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The New York Times

Прогноз на выходные: суббота без дождей, в воскресенье атмосферный фронт принесёт осадки

Киев • УНН

 • 212 просмотра

В субботу в Украине будет сухо и тепло до +24°. В воскресенье дожди охватят запад, Винницкую область и север, а в Киеве потеплеет до +21°.

Прогноз на выходные: суббота без дождей, в воскресенье атмосферный фронт принесёт осадки

В субботу, 10 октября, в Украине ожидается погода без дождей, а вот в воскресенье, 11 октября, атмосферный фронт принесёт осадки на часть территории страны. Такой прогноз на выходные обнародовала синоптик Наталка Диденко в социальных сетях, пишет УНН.

Подробности

"Впереди — синоптические выходные. Какими они будут? В субботу, 10 октября, обязательно стоит выбраться куда-нибудь на природу, за город, подышать свежим воздухом, поскольку дождя не будет нигде в Украине", — написала Диденко.

По её словам, в субботу "температура воздуха ожидается приемлемой, комфортной".

В большинстве областей Украины ожидается +18°...+22°, в южной части — до +24°, немного свежее будет в северной части Украины — +16°...+18°.

"В воскресенье, 11 октября, очередной атмосферный фронт принесёт дожди в западные области Украины, на Виннитчину, а также осадки пройдут в северных областях Украины. На юге, востоке и в большинстве центральных областей дождей в воскресенье не ожидается", — указала Диденко.

Температура воздуха 11 октября будет низкой в западных областях, +10°...+13°, на остальной территории будет преобладать тёплая воздушная масса +19°...+24°, на юге Украины +23°...+26°.

Погода в Киеве

В Киеве 10 октября, согласно прогнозу, осадки не ожидаются, порывистый ветер стихнет после обеда, максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +17°.

В воскресенье, 11 октября, в столице потеплеет до 21°, существенные осадки маловероятны, разве что ближе к вечеру пройдёт небольшой дождь, рассказала Диденко.

Юлия Шрамко

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