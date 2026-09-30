Вересень 2026 в Україні: підсумки місяця та чого чекати в жовтні

Вересень в країні минув під знаком дипломатичних зустрічей, боротьби за фінансування та нових ударах по енергетиці. Натомість жовтень має принести українцям рішення щодо бюджету й воєнного стану та, можливо, нові перемовини про мир.

Чим Україна жила у місяці, що минає, та чого чекає від жовтня. розповідає УНН.

Дипломатія та зовнішня політика

Дипломатичний старт місяцю дали спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер: 5 вересня вони зустрілися з президентом рф володимиром путіним у москві, а наступного дня вперше приїхали до Києва.

А вже 18 вересня в Києві президент Володимир Зеленський заявив про створення нового формату співпраці — "Карпатської вісімки". Туди увійшли Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. На першому саміті, який відбувся того ж дня у Карпатах, говорили про безпеку, енергетику та логістику.

23 вересня український лідер Володимир Зеленський виступив на Генасамблеї ООН. Однією з основних тем стало можливе припинення взаємних ударів по енергетичній інфраструктурі. Обговорювалися також подальші переговори з росією, постачання ракет для Patriot та потенційне виробництво таких ракет в Україні. Угоди про енергетичне перемир’я за підсумками зустрічі не досягнули.

Двома днями пізніше, 25 вересня, США запропонували новий тристоронній формат перемовин "Україна — США — росія". Офіційний Вашингтон запропонував провести зустріч в ОАЕ. Серед напрямів, які обговорювалися, були завершення війни, енергетична безпека та судноплавство.

Війна

Уже на початку місяця українське керівництво повідомило, що нова російська тактика - безперервні дронові атаки на столицю та обласні центри - потребує термінового створення швидших дронів-перехоплювачів. А 28 вересня лише за один день росія застосувала понад 120 "шахедів", близько 90 із них були реактивними.

Починаючи від 3 вересня, держава змінила підхід до повітряних тривог. Кабмін підтримав поділ тривог за рівнем загрози: "жовтий" рівень для атак БпЛА та "червоний" для підвищеної ракетної або комбінованої загрози. Одночасно уряд рекомендував Києву скоротити комендантську годину до 01:00 - 05:00 та забезпечити повноціннішу роботу метро й транспорту за нижчого рівня загрози.

Також варто згадати про те, що вночі 30 вересня росія вперше від кінця минулого опалювального сезону масовано атакувала енергетику. Зокрема, унаслідок ракетно-дронових атак пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС.

Тим часом успіхом українських військових на фронті стала операція "Вівальді". Командування 3-го армійського корпусу заявило про просування українських сил у районі Слов’янсько-Краматорської агломерації. До кінця місяця, за словами командувача Андрія Білецького, українські війська повернули або зачистили близько 176 кв. км і п’ять населених пунктів.

Економіка

15 вересня уряд подав проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону передбачено 4,885 трлн грн, майже 44% ВВП. Крім того, Кабмін розраховує щонайменше на 1 трлн грн матеріально-технічної допомоги партнерів. Проєкт фактично закріпив ще глибшу залежність цивільних видатків держави від зовнішнього фінансування.

17 вересня НБУ знову посилив монетарну політику. Облікову ставку підвищили з 15,5% до 16% річних. Рішення пояснювали прискоренням інфляції та посиленням проінфляційних ризиків; у серпні річна споживча інфляція сягнула 8,1%. Це було друге поспіль підвищення ставки у 2026 році.

25 вересня ЄС розблокував 6,6 млрд євро, пов’язаних із військовою допомогою Україні. Йдеться про кошти Європейського фонду миру: 900 млн євро на військову місію ЄС, 1 млрд євро на спільні закупівлі та 4,7 млрд євро на компенсації державам-членам. Фінансування до цього місяцями було заблоковане через позицію попереднього уряду Угорщини.

Цього ж дня зупинилося найбільше металургійне підприємства країни. ArcelorMittal оголосив про зупинку виробництва на комбінаті у Кривому Розі після чотирьох російських ударів за п’ять тижнів. Компанія повідомила про п’ятьох загиблих працівників і значні руйнування; підприємство пов’язане більш ніж із 16 тисячами працівників і підрядників.

Події жовтня 2026: що варто очікувати нового місяця

Жовтень, як і вересень, обіцяє бути багатим на події у різних сферах.

Дипломатія та міжнародна політика

1 жовтня Постійна рада ОБСЄ на вимогу України розгляне ситуацію в окупованих Олешках. Наразі у місті російські військові утримують у заручниках мирних мешканців, серед яких - як мінімум 50 дітей. Українська делегація планує державам-учасницям про гуманітарну катастрофу, яку рф створили у місті.

15–16 жовтня в Брюсселі відбудеться засідання Європейської Ради. На ньому хочуть обговорити посилення допомоги Україні. Йтиметься про підтримку країни взимку та підсилення сил ППО.

Внутрішня політика

12 жовтня з канікул мають повернутися народні обранці. За графіком це мало б статися днем пізніше, але Кабмін наполягає на турборежимі. В уряді кажуть, що парламентарі мають встигнути розглянути всі проєкти та ухвалити необхідні рішення, щоб офіційний Київ отримав 4,3 млрд доларів.

Також варто закцентувати, що через постанову про пріоритетність видатків, яку Кабмін ухвалив 28 вересня, з жовтня до грудня, якщо грошей бракуватиме, платежі йтимуть лише на оборону, обслуговування боргу, пенсії, зарплати й соцвиплати.

Війна

З 1 жовтня змінюються правила для продовження відстрочки від мобілізації через ЦНАП. Раніше законодавство чітко не визначало, за скільки часу до завершення чинної відстрочки можна повторно звертатися за її продовженням. Відтепер є конкретний термін: до завершення чинної відстрочки має залишатися менше ніж 30 календарних днів.

Економіка

З 1 жовтня українці не оплачуватимуть відключення та підключення світла, якщо електроенергію їм вимкнули за борг, який складає менш ніж 1664 грн. Це стало можливим тому, що від початку місяця запрацює єдиний механізм визначення вартості цих послуг. Орієнтовна середня гранична ціна кожної без ПДВ - 170 грн дистанційно, 510 грн на лічильнику та 1020 грн на опорі.

Крім того, з 1 жовтня роботодавці мають подавати новий звіт щодо працевлаштування людей з інвалідністю. Це стосується роботодавців, у яких 8 і більше працівників і які не виконали норматив працевлаштування людей з інвалідністю. За І–ІІІ квартали 2026 року його потрібно подати до 9 листопада, а визначений внесок сплатити до 19 листопада. Документ спрямовують до податкової за основним місцем обліку в електронній або паперовій формі.

З 8 жовтня для абонентів мобільного оператора "Київстар" також здорожчає мобільний зв'язок.

Ми оновлюємо вартість тарифів через те, що витрати на обслуговування та відновлення мережі зростають. Дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні, аби забезпечувати якісний зв’язок для наших абонентів - пояснили у компанії.

Таким чином, нова вартість послуг для користувачів деяких тарифних планів оператора становитиме:

LOVE UA Свобода (v2024) - зросте з 190 до 250 грн;

LOVE UA База - з 200 до 250грн;

LOVE UA Світло (v2024) - з 260 до 310 грн;

LOVE UA Світло (v2024)*з суперсилою економія - з 200 до 250 грн.

Своєю чергою з 18 жовтня Мінагрополітики знижує вимоги для аграріїв, які хочуть отримати статус критичності. Починаючи від цієї дати, для подання документів до міністерства буде достатньо 200 га землі замість 1000 га, а вимогу щодо річного чистого доходу зменшили вдвічі - до 20 млн грн. Це дозволить вітчизняним фермерам бронювати працівників, адже раніше через жорсткіші вимоги 15% господарств не змогли підтвердити цей статус.

Життя

Уже 2 жовтня у низці регіонів України очікують заморозки. З прогнозами "Укргідрометцентру", температура опуститься до позначок 0-3°С. Це стосується Закарпатської, Київської, Вінницької, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської та Луганської областей.

Принагідно нагадаємо: у випадку, коли протягом трьох днів поспіль температура повітря у більшості областей впаде нижче -8°С або триматиметься на цьому рівні, в країні почнеться опалювальний сезон. Однак в умовах війни все залежатиме від готовності мереж до подачі тепла та відсутності потужних і масових обстрілів інфраструктури російськими військовими.

Крім того, з 1 жовтня водії будуть зобов'язані вмикати фари автомобіля, коли їдуть за містом. Така вимога буде чинною до 1 травня 2027 року. Йдеться про денні ходові вогні або ближнє світло фар, якими необхідно користуватися у будь-який час доби. Штраф за невиконання - 425–510 грн.

Визначні дати жовтня: державні та професійні свята

Першого жовтня Україна відзначає День захисників і захисниць України, який збігається з Днем українського козацтва, Днем ветеранів та Покровою за новим церковним календарем. Під час воєнного стану державні свята є робочими днями, тож у жовтні — 22 робочі та 9 вихідних днів.

Серед професійних свят місяця також:

4 жовтня — День працівників освіти;

5 жовтня — Всесвітній день учителів і Міжнародний день лікаря;

18 жовтня — День працівників харчової промисловості;

25 жовтня — День автомобіліста і дорожника;

27 жовтня — День української писемності та мови.

Культурні та спортивні події жовтня

Головною культурною подією місяця стане 55-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість", що триватиме з 24 жовтня по 1 листопада. Він охоплює три основні категорії: студентські фільми, перші професійні короткометражні роботи та перші професійні повнометражні ігрові фільми. Голова нагорода фестивалю — статуетка "Скіфський олень". Володар Ґранпрі за найкращий фільм Міжнародного конкурсу у 2026 році, окрім неї, також отримає 5 тис доларів. Переможцям окремих категорій міжнародного конкурсу передбачено по 2 тис доларів, переможцю Національного конкурсу — 50 тис гривень. Окремі нагороди передбачені для Teen Screen та конкурсу документального кіно.

З 12 по 14 жовтня у Луцьку відбудеться XXX Всеукраїнський конкурс професійних читців імені Лесі Українки.

А з 24 жовтня по 1 листопада у Харкові можна буде відвідати X фестиваль незалежного українського короткометражного кіно "Бардак". Щоправда, чи відбудеться захід, залежить від безпекової ситуації.

У футболі збірна України після перемоги над Угорщиною (1:0) і нічиєї з Грузією (0:0) зіграє у Лізі націй з Північною Ірландією 2 жовтня та з Угорщиною 5 жовтня — обидва матчі в словацькій Трнаві, початок о 21:45 за київським часом. "Шахтар" у Лізі чемпіонів 14 жовтня прийме АЕК у Лондоні, а 21 жовтня зіграє в гостях з "Інтером".

Крім того, 1 жовтня стартує баскетбольна Суперліга GGBET 2026/27. Новий сезон уперше від початку повномасштабної війни відбудеться за роз’їзним календарем. 1 жовтня "Рівне" приймає "Харківських Соколів", а "Волинь" грає з "Київ-Баскетом".

З 9 по 18 жовтня у Вінниці відбуватиметься Чемпіонат України серед клубних команд із шахів.

А з 23 по 25 жовтня мине Чемпіонат України з легкоатлетичного кросу. Змагання відбудуться в Ужгороді серед дорослих, молоді, юніорів і юнаків.

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