«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье
Киев • УНН
На Закарпатье почти 40 туристов отравились водой из водопада Шипот, которую пить нельзя. Пострадавшие находятся в инфекционных отделениях, их состояние удовлетворительное.
На Закарпатье почти 40 туристов отравились, употребляя воду из водопада Шипот, которую пить нельзя. Пострадавшие находятся в инфекционных отделениях, состояние удовлетворительное. Об этом в комментарии УНН рассказала и.о. Генерального директора Государственного учреждения "Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Виктория Тымчик.
Детали
В центре предполагают, что основной гипотезой является отравление именно водой из водопада Шипот, потому что ее в принципе нельзя употреблять.
Это вода поверхностных источников водоснабжения и она априори не может быть использована ни для приготовления, ни для употребления ее в сыром виде. Если мы говорим о таком большом количестве обращений одномоментно, то это все-таки характерно для водного пути распространения инфекции
У всех больных наблюдаются подобные признаки отравления: тошнота, рвота, повышение температуры тела и в целом расстройства желудочно-кишечного тракта. Большинство больных имеют признаки обезвоживания.
Пока все пациенты находятся под медицинским наблюдением, в частности, в инфекционных стационарах. Некоторые – после первоочередной медицинской помощи покинули медучреждения.
Расследование сейчас продолжается и будет продолжаться, пока не установят лабораторно диагноз или наоборот он не подтвердится
Пока выясняются все обстоятельства, Тымчик подчеркнула, что воду из горных или неизвестных источников пить не следует.
Напомним
Ранее УНН писал, что в Закарпатской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции - заболели около 40 участников неформального молодежного мероприятия вблизи водопада "Шипот".