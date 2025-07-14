«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье

На Закарпатье почти 40 туристов отравились, употребляя воду из водопада Шипот, которую пить нельзя. Пострадавшие находятся в инфекционных отделениях, состояние удовлетворительное. Об этом в комментарии УНН рассказала и.о. Генерального директора Государственного учреждения "Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Виктория Тымчик.

В центре предполагают, что основной гипотезой является отравление именно водой из водопада Шипот, потому что ее в принципе нельзя употреблять.

Это вода поверхностных источников водоснабжения и она априори не может быть использована ни для приготовления, ни для употребления ее в сыром виде. Если мы говорим о таком большом количестве обращений одномоментно, то это все-таки характерно для водного пути распространения инфекции