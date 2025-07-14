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«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье

Киев • УНН

 • 10767 просмотра

На Закарпатье почти 40 туристов отравились водой из водопада Шипот, которую пить нельзя. Пострадавшие находятся в инфекционных отделениях, их состояние удовлетворительное.

«Эту воду в принципе нельзя употреблять»: подробности массового отравления на Закарпатье

На Закарпатье почти 40 туристов отравились, употребляя воду из водопада Шипот, которую пить нельзя. Пострадавшие находятся в инфекционных отделениях, состояние удовлетворительное. Об этом в комментарии УНН рассказала и.о. Генерального директора Государственного учреждения "Закарпатский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины" Виктория Тымчик.

Детали

В центре предполагают, что основной гипотезой является отравление именно водой из водопада Шипот, потому что ее в принципе нельзя употреблять.

Это вода поверхностных источников водоснабжения и она априори не может быть использована ни для приготовления, ни для употребления ее в сыром виде. Если мы говорим о таком большом количестве обращений одномоментно, то это все-таки характерно для водного пути распространения инфекции

– отметила Виктория Тымчик.

У всех больных наблюдаются подобные признаки отравления: тошнота, рвота, повышение температуры тела и в целом расстройства желудочно-кишечного тракта. Большинство больных имеют признаки обезвоживания.

Пока все пациенты находятся под медицинским наблюдением, в частности, в инфекционных стационарах. Некоторые – после первоочередной медицинской помощи покинули медучреждения.

Расследование сейчас продолжается и будет продолжаться, пока не установят лабораторно диагноз или наоборот он не подтвердится

- сказала она. 

Пока выясняются все обстоятельства, Тымчик подчеркнула, что воду из горных или неизвестных источников пить не следует.

Напомним

Ранее УНН писал, что в Закарпатской области зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции - заболели около 40 участников неформального молодежного мероприятия вблизи водопада "Шипот".

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ОбществоЗдоровьеПроисшествия
Закарпатская область
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