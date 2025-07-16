Ресторатор Кацурин отравился в собственном заведении во Львове: пострадали еще 11 человек

Во львовском ресторане "Китайский привет", который открылся три дня назад, отравились по меньшей мере 12 человек, среди которых владелец заведения, ресторатор Михаил Кацурин. Он сообщил, что руководство заведения возместит пострадавшим гостям деньги за лечение. Об этом Кацурин написал на своей странице в Instagram, передает УНН.

Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля - сообщил Кацурин.

Он отметил, что сеть покроет счета за лечение всем, кто отравился, и попросил посетителей писать в директ страницы ресторана.

Закрыли заведение до выяснения обстоятельств. Вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Ждем результатов. Сообщим их каждому пострадавшему и общественности также. Все остальные положенные законом проверки, конечно, пройдем тоже. Утилизируем все продукты, которые сейчас есть в ресторане, независимо от результатов проверки. Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность - конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной - каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами. Мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому, кто отравился, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем - добавил Кацурин.

Дополнение

Три дня назад, 13 июля, Кацурин сообщил об открытии во Львове ресторана "Китайский привет".

Напомним

На Закарпатье почти 40 туристов отравились, употребляя воду из водопада Шипот, которую пить нельзя. Пострадавшие находятся в инфекционных отделениях, состояние удовлетворительное.