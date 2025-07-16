Ресторатор Кацурин отравился в собственном заведении во Львове: пострадали еще 11 человек

$41.820.01
48.800.09
ukenru
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
17:16 • 18 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
14:51 • 12120 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
13:16 • 60840 просмотра
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются
12:12 • 42170 просмотра
Рада уволила Шмыгаля с поста премьер-министра
Эксклюзив
16 июля, 09:44 • 62099 просмотра
В Николаеве мужчину избили сотрудники ТЦК: ГБР открыло производство
16 июля, 09:05 • 84462 просмотра
Встреча стран-владельцев Patriot для координации помощи Украине ожидается на следующей неделе - СМИ
Эксклюзив
16 июля, 07:08 • 88667 просмотра
Перестановки в Кабмине: сегодня состоится заседание фракции, Свириденко представит кандидатов в министры
16 июля, 03:38 • 94892 просмотра
Трамп заявил, что первые ракеты Patriot уже отгружаются союзникам
15 июля, 19:40 • 226318 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской
Эксклюзив
15 июля, 12:51 • 241428 просмотра
Авиационная отрасль держит небо: Украина может стать форпостом технологий или потерять еще одну стратегическую сферу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2.6м/с
59%
745мм
Популярные новости
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 123162 просмотра
В Николаеве мужчину избили люди в военной форме: дело расследует ГБР
Эксклюзив
16 июля, 08:23 • 76475 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 84774 просмотра
Завершение российско-украинской войны: Китай назвал "единственный жизнеспособный вариант"16 июля, 10:55 • 56505 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления11:57 • 54978 просмотра
публикации
Дать или не дать: какие страны поддержали план Трампа о передаче оружия Украине, а какие – отказали или колеблются13:16 • 60862 просмотра
День хот-дога: подборка самых вкусных идей для приготовления11:57 • 56259 просмотра
Фольклорист, профессор и новый языковой омбудсмен: что известно об Елене Ивановской15 июля, 19:40 • 226328 просмотра
Defence City на финишной прямой к голосованию: кто станет резидентом новой модели поддержки оборонно-промышленного комплекса?15 июля, 18:14 • 143765 просмотра
Более пяти месяцев без решения: маркетинговые договоры до сих пор под запретом, а рынок ждет четких правил15 июля, 16:31 • 146126 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Литва
Польша
Харьков
Словакия
Реклама
УНН Lite
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 85705 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 124037 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 73801 просмотра
Азилия Бэнкс обвинила Конора Макгрегора в сексуальных домогательствах и обнародовала интимные фото бойца15 июля, 13:05 • 89719 просмотра
Неизданная музыка Бейонсе была украдена из автомобиля во время тура Cowboy Carter15 июля, 08:20 • 116867 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
MIM-104 Patriot
Бронетранспортер M113
Серия Airbus A320

Ресторатор Кацурин отравился в собственном заведении во Львове: пострадали еще 11 человек

Киев • УНН

 • 88 просмотра

Во львовском ресторане "Китайский привет", открывшемся три дня назад, отравились по меньшей мере 12 человек, включая владельца Михаила Кацурина. Предварительная причина – яйца и яичный крем в десертах, заведение закрыли, а пострадавшим обещают возместить лечение.

Ресторатор Кацурин отравился в собственном заведении во Львове: пострадали еще 11 человек

Во львовском ресторане "Китайский привет", который открылся три дня назад, отравились по меньшей мере 12 человек, среди которых владелец заведения, ресторатор Михаил Кацурин. Он сообщил, что руководство заведения возместит пострадавшим гостям деньги за лечение. Об этом Кацурин написал на своей странице в Instagram, передает УНН.

Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза - яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля 

- сообщил Кацурин.

Он отметил, что сеть покроет счета за лечение всем, кто отравился, и попросил посетителей писать в директ страницы ресторана.

Закрыли заведение до выяснения обстоятельств. Вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Ждем результатов. Сообщим их каждому пострадавшему и общественности также. Все остальные положенные законом проверки, конечно, пройдем тоже. Утилизируем все продукты, которые сейчас есть в ресторане, независимо от результатов проверки. Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность - конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной - каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами. Мы сделаем все для того, чтобы помочь каждому, кто отравился, сделаем все, чтобы исключить подобное в будущем 

- добавил Кацурин.

Дополнение

Три дня назад, 13 июля, Кацурин сообщил об открытии во Львове ресторана "Китайский привет".

Напомним

На Закарпатье почти 40 туристов отравились, употребляя воду из водопада Шипот, которую пить нельзя. Пострадавшие находятся в инфекционных отделениях, состояние удовлетворительное.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоЗдоровье
Львов
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9