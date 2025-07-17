Отравление в львовском ресторане Кацурина: количество пострадавших детей возросло до 8, их госпитализировали

Во Львове после посещения нового китайского ресторана "Китайский привет" Михаила Кацурина с пищевым отравлением госпитализированы уже 8 детей. В общей сложности количество пострадавших достигло 43. Все они имеют симптомы острой кишечной инфекции. Об этом сообщил Львовский городской совет, передает УНН.

Детали

Во Львовскую областную инфекционную больницу в течение 15-17 июля госпитализированы 43 человека, из них 8 детей, с диагнозом острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция. Все они посещали ресторан "Китайский привет" во Львове - говорится в сообщении.

Как рассказали в больнице, пациенты поступили в состоянии средней тяжести с жалобами на тошноту, рвоту, повышение температуры тела и жидкий стул. Медики продолжают оказывать им всю необходимую медицинскую помощь.

К слову, среди пострадавших – 2 жителя Киева и 2 из Тернопольской области. Все остальные – жители Львова.

Напомним

Ранее УНН писал, что правоохранители расследуют случай пищевого отравления во львовском ресторане "Китайский привет" Михаила Кацурина. Сообщается, что по данному факту следователи открыли уголовные производства по ч.1 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Дополнение

В заведении отравился и сам владелец – ресторатор Михаил Кацурин. На своей странице в Instagram он написал, что руководство заведения возместит пострадавшим расходы на лечение.

Также он сообщил, что сейчас заведение закрыли до выяснения обстоятельств и вызвали санстанцию, которая проверила всех сотрудников, поверхности и продукты и результаты ожидаются.