Во Львове врачи успешно провели уникальную операцию 10-месячному малышу, они вырастили для него часть печени

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:31 • 32150 просмотра
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве
14:29 • 28309 просмотра
Новые должности - старые лица: кто из министров сохранил портфель, а кто сменил кресло
13:18 • 30152 просмотра
ВР назначила Шмыгаля новым министром обороны
12:10 • 54089 просмотра
Пойдет в СНБО? Должность для Умерова выберут в пятницу - источники
10:24 • 54409 просмотра
Зеленский назначил Стефанишину уполномоченной по вопросам сотрудничества с США
17 июля, 08:49 • 77784 просмотра
Рада назначила Свириденко новым премьер-министром
17 июля, 04:00 • 364055 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ
16 июля, 18:08 • 166467 просмотра
В ВР объяснили, что будет с Министерством единства
16 июля, 17:16 • 164838 просмотра
Шмыгаль станет министром обороны, а Сметанин возглавит "Укроборонпром" - Зеленский
Эксклюзив
16 июля, 14:51 • 118477 просмотра
"Это неадекватно": украинцы возмущены государственным финансированием депутата Кузьминых, подозреваемого во взяточничестве
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
2м/с
70%
745мм
Популярные новости
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 122590 просмотра
Стрельба на полигоне в Черниговской области: курсант застрелил двух инструкторов, его задержали17 июля, 09:17 • 82693 просмотра
Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ17 июля, 09:33 • 50448 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 50976 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома13:10 • 36934 просмотра
публикации
Свежее пополнение в новом правительстве: что известно о Денисе Улютине, Тарасе Качке и Алексее Соболеве14:31 • 32127 просмотра
Июль – месяц мороженого: ТОП рецептов десерта, которые легко приготовить дома13:10 • 38088 просмотра
Тупик: фармацевтический рынок уже пятый месяц ждет новых правил маркетинга12:17 • 52128 просмотра
Модернизированный, но заблокированный: почему вертолет для Воздушных Сил до сих пор не на службе17 июля, 05:55 • 269385 просмотра
11-я годовщина катастрофы рейса MH17: что известно о теракте РФ17 июля, 04:00 • 364020 просмотра
Актуальные люди
Денис Шмыгаль
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесса
Львов
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Королева Камилла празднует 78-летие: Уильям и Кейт поздравили мачеху принца Уэльского13:55 • 18068 просмотра
«Думаю, с этим я закончила»: Дженнифер Лопес больше не верит в брак после четырех разводов17 июля, 07:35 • 123472 просмотра
Крипто, домашний пес героя «Супермена», вдохновляет многих зрителей фильма завести собственного суперпса16 июля, 09:55 • 206750 просмотра
Звезды «Носферату» возвращаются: Аарон Тейлор-Джонсон и Лили-Роуз Депп могут снова встретиться в новом фильме16 июля, 07:38 • 223434 просмотра
Трамп присвоил себе оригинальный трофей Клубного чемпионата мира, а «Челси» получит копию15 июля, 14:33 • 160669 просмотра
Актуальное
Таймс
ТикТок
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Во Львове врачи успешно провели уникальную операцию 10-месячному малышу, они вырастили для него часть печени

Киев • УНН

 • 2450 просмотра

Во Львове врачи успешно провели уникальную операцию ALPPS 10-месячному Демьяну, вырастив для него новую часть печени. Это позволило удалить большую злокачественную опухоль, поразившую почти весь орган.

Во Львове врачи успешно провели уникальную операцию 10-месячному малышу, они вырастили для него часть печени

Львовские врачи вырастили новую часть печени в организме 10-месячного Демьяна из Буковины. Почти весь орган мальчика поразила большая злокачественная опухоль, а здоровых тканей оставалось всего 15%. Чтобы спасти жизнь мальчика, хирурги провели уникальную операцию — ALPPS. К этому сверхсложному вмешательству специалисты готовились месяц. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, пишет УНН.

Детали

Злокачественную опухоль у Демьяна обнаружили, когда ему было 4 месяца. Тогда малыш потерял аппетит, перестал набирать вес, а его кожа стала бледной. Местные врачи направили семью в Больницу Святого Николая, где функционирует единственный на западе Украины Центр холестатических заболеваний у детей.

Специалисты выполнили биопсию. Она подтвердила, что у малыша огромная злокачественная опухоль печени. Она занимает 8 сантиметров из 12-ти (длина самого органа) и распространилась на все четыре сектора печени. А ее основная часть локализована в центре – там, где проходят главные сосуды. Поэтому Демьянчика отнесли к категории пациентов группы высокого риска

- пояснили в медобъединении.

Жизнь мальчика была под угрозой – он мог умереть за считанные недели. Чтобы спасти ребенка, врачи немедленно начали химиотерапию, и уже через четыре месяца опухоль уменьшилась вдвое. Но этого было недостаточно и нужно было принять более радикальное решение.

Вариант с трансплантацией печени врачи сразу отбросили, поскольку Демьянчик весил всего 8 килограммов. При таком низком весе показатель выживаемости после пересадки органа критически низок, что делало ее слишком рискованной.

Массовое отравление во львовском ресторане Кацурина: число пострадавших возросло до 5617.07.25, 10:59 • 5486 просмотров

Остался еще один, чрезвычайно сложный вариант — операция ALPPS. Львовские врачи никогда раньше не выполняли подобных вмешательств, ведь это новый метод. Ежегодно в мире проводят лишь несколько таких операций детям. ALPPS предусматривает кардинальную резекцию, то есть почти полное удаление печени.

"После консультаций с польскими коллегами львовские детские хирурги все же принимают решение, что прибегнут к новому методу. Ведь это единственный способ побороться за жизнь Демьянчика.

К ALPPS-процедуре готовились около месяца. И вот день настал. Во время первого этапа хирурги разделили части печени на здоровые и пораженные опухолью. А сосуды, питавшие "больную" область, пережали так, чтобы опухоль перестала расти, но орган при этом продолжал выполнять свою функцию", – рассказали врачи.

Через неделю после операции 15% отделенных здоровых тканей печени выросли вчетверо. Таким образом медикам удалось из критически малого объема вырастить достаточное количество ткани, необходимой для следующего этапа операции. Детские специалисты смогли полностью удалить больную часть печени.

Сейчас мальчик продолжает получать химиотерапию, и результаты регулярных обследований очень радуют. Его печень полностью восстановилась и нормально функционирует. Наконец к малышу вернулся аппетит, и он активно набирает вес. А уже в июле Демьянчика ждет особое событие – вскоре он будет праздновать свой первый день рождения

- добавили медики.

Во Львове врачи сделали юноше две пересадки сердца подряд: что известно16.07.25, 13:48 • 3118 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Здоровье
Буковина
Львов
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9