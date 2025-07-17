Во Львове врачи успешно провели уникальную операцию 10-месячному малышу, они вырастили для него часть печени

Львовские врачи вырастили новую часть печени в организме 10-месячного Демьяна из Буковины. Почти весь орган мальчика поразила большая злокачественная опухоль, а здоровых тканей оставалось всего 15%. Чтобы спасти жизнь мальчика, хирурги провели уникальную операцию — ALPPS. К этому сверхсложному вмешательству специалисты готовились месяц. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, пишет УНН.

Детали

Злокачественную опухоль у Демьяна обнаружили, когда ему было 4 месяца. Тогда малыш потерял аппетит, перестал набирать вес, а его кожа стала бледной. Местные врачи направили семью в Больницу Святого Николая, где функционирует единственный на западе Украины Центр холестатических заболеваний у детей.

Специалисты выполнили биопсию. Она подтвердила, что у малыша огромная злокачественная опухоль печени. Она занимает 8 сантиметров из 12-ти (длина самого органа) и распространилась на все четыре сектора печени. А ее основная часть локализована в центре – там, где проходят главные сосуды. Поэтому Демьянчика отнесли к категории пациентов группы высокого риска - пояснили в медобъединении.

Жизнь мальчика была под угрозой – он мог умереть за считанные недели. Чтобы спасти ребенка, врачи немедленно начали химиотерапию, и уже через четыре месяца опухоль уменьшилась вдвое. Но этого было недостаточно и нужно было принять более радикальное решение.

Вариант с трансплантацией печени врачи сразу отбросили, поскольку Демьянчик весил всего 8 килограммов. При таком низком весе показатель выживаемости после пересадки органа критически низок, что делало ее слишком рискованной.

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Остался еще один, чрезвычайно сложный вариант — операция ALPPS. Львовские врачи никогда раньше не выполняли подобных вмешательств, ведь это новый метод. Ежегодно в мире проводят лишь несколько таких операций детям. ALPPS предусматривает кардинальную резекцию, то есть почти полное удаление печени.

"После консультаций с польскими коллегами львовские детские хирурги все же принимают решение, что прибегнут к новому методу. Ведь это единственный способ побороться за жизнь Демьянчика.

К ALPPS-процедуре готовились около месяца. И вот день настал. Во время первого этапа хирурги разделили части печени на здоровые и пораженные опухолью. А сосуды, питавшие "больную" область, пережали так, чтобы опухоль перестала расти, но орган при этом продолжал выполнять свою функцию", – рассказали врачи.

Через неделю после операции 15% отделенных здоровых тканей печени выросли вчетверо. Таким образом медикам удалось из критически малого объема вырастить достаточное количество ткани, необходимой для следующего этапа операции. Детские специалисты смогли полностью удалить больную часть печени.

Сейчас мальчик продолжает получать химиотерапию, и результаты регулярных обследований очень радуют. Его печень полностью восстановилась и нормально функционирует. Наконец к малышу вернулся аппетит, и он активно набирает вес. А уже в июле Демьянчика ждет особое событие – вскоре он будет праздновать свой первый день рождения - добавили медики.

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