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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Над Буковиною вночі збили ворожий дрон: жертв і руйнувань немає

Київ • УНН

 • 13323 перегляди

Вночі сили ППО збили ворожий ударний безпілотник над Буковиною. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що жертв і руйнувань немає, та подякував військовим за ефективну роботу.

Над Буковиною вночі збили ворожий дрон: жертв і руйнувань немає

У Чернівецькій області вночі збили ворожий ударний безпілотник, жертв і руйнувань немає, повідомив у середу голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі сили ППО збили над Буковиною ворожий ударний БпЛА. Жертв і руйнувань немає. Дякую нашим воїнам за ефективну роботу!" - написав у середу голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях16.10.24, 07:41 • 20613 переглядiв

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