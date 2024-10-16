Над Буковиною вночі збили ворожий дрон: жертв і руйнувань немає
Київ • УНН
Вночі сили ППО збили ворожий ударний безпілотник над Буковиною. Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що жертв і руйнувань немає, та подякував військовим за ефективну роботу.
У Чернівецькій області вночі збили ворожий ударний безпілотник, жертв і руйнувань немає, повідомив у середу голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні вночі сили ППО збили над Буковиною ворожий ударний БпЛА. Жертв і руйнувань немає. Дякую нашим воїнам за ефективну роботу!" - написав у середу голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк у Telegram.
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