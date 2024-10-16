Над Буковиной ночью сбили вражеский дрон: жертв и разрушений нет

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Зеленский представил в Раде План победы: основные положения
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Зеленский представил в Раде План победы: основные положения

Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно
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Президент сегодня представит План победы в ВР: что известно

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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
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Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
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"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
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Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

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Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
15 октября 2024, 10:22  •  113413 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

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Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
15 октября 2024, 10:19  •  105043 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

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Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
15 октября 2024, 08:06  •  105740 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
15 октября 2024, 07:15  •  135282 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

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НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122574 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Буковиной ночью сбили вражеский дрон: жертв и разрушений нет

Над Буковиной ночью сбили вражеский дрон: жертв и разрушений нет

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 09:15  •  5549 просмотра

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Ночью силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотник над Буковиной. Председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что жертв и разрушений нет, и поблагодарил военных за эффективную работу.

В Черновицкой области ночью сбили вражеский ударный беспилотник, жертв и разрушений нет, сообщил в среду глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью силы ПВО сбили над Буковиной вражеский ударный БпЛА. Жертв и разрушений нет. Спасибо нашим воинам за эффективную работу!" - написал в среду глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram.

ПВО Украины уничтожила 51 вражеский беспилотник в разных областях16 октября 2024, 04:41 • 12828 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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