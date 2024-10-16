Над Буковиной ночью сбили вражеский дрон: жертв и разрушений нет
Киев • УНН
Ночью силы ПВО сбили вражеский ударный беспилотник над Буковиной. Председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк сообщил, что жертв и разрушений нет, и поблагодарил военных за эффективную работу.
В Черновицкой области ночью сбили вражеский ударный беспилотник, жертв и разрушений нет, сообщил в среду глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня ночью силы ПВО сбили над Буковиной вражеский ударный БпЛА. Жертв и разрушений нет. Спасибо нашим воинам за эффективную работу!" - написал в среду глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк в Telegram.
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