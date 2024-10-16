ПВО Украины уничтожила 51 вражеский беспилотник в разных областях
Киев • УНН
Ночью 16 октября враг атаковал Украину, использовав 136 ударных беспилотников. По состоянию на 07:00 ПВО уничтожила 51 БпЛА, еще 60 понесли потери из-за радиоэлектронной борьбы.
Во время воздушного боя был отбит 51 вражеский БпЛА в разных областях. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 16 октября враг нанес несколько атак на территорию Украины. В частности, были использованы зенитные управляемые ракеты С-300/400, управляемые авиационные ракеты Х-59, а также 136 ударных беспилотников.
Для отражения нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных Сил Украины.
По состоянию на 07:00 в результате активных действий противовоздушной обороны было уничтожено 51 вражеский БпЛА в разных областях, в частности в Сумской, Черкасской, Кировоградской, Тернопольской и других.
Также благодаря радиоэлектронной борьбе 60 российских беспилотников понесли локальные потери. На данный момент более 20 БпЛА остаются в воздушном пространстве Украины, а боевая работа продолжается. Два вражеских беспилотника вернулись обратно в направлении террористической страны.
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