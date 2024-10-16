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Безпілотний літальний апарат

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MIM-104 Patriot

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях

Київ • УНН

 • 20613 перегляди

Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.

ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях

Під час повітряного бою було відбито 51 ворожий БпЛА в різних областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

У ніч на 16 жовтня ворог завдав кілька атак на територію України. Зокрема, були використані зенітні керовані ракети С-300/400, керовані авіаційні ракети Х-59, а також 136 ударних безпілотників.

Для відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил України.

Станом на 07:00 у результаті активних дій протиповітряної оборони було знищено 51 ворожий БпЛА в різних областях, зокрема в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській та інших.

Також завдяки радіоелектронній боротьбі 60 російських безпілотників зазнали локальних втрат. На даний момент понад 20 БпЛА залишаються у повітряному просторі України, а бойова робота триває. Два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку терористичної країни.

Атака "Шахедів" виявлена у різних регіонах України16.10.24, 05:19 • 96076 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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