ППО України знищила 51 ворожий безпілотник в різних областях
Київ • УНН
Вночі 16 жовтня ворог атакував Україну, використавши 136 ударних безпілотників. Станом на 07:00 ППО знищила 51 БпЛА, ще 60 зазнали втрат через радіоелектронну боротьбу.
Під час повітряного бою було відбито 51 ворожий БпЛА в різних областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У ніч на 16 жовтня ворог завдав кілька атак на територію України. Зокрема, були використані зенітні керовані ракети С-300/400, керовані авіаційні ракети Х-59, а також 136 ударних безпілотників.
Для відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил України.
Станом на 07:00 у результаті активних дій протиповітряної оборони було знищено 51 ворожий БпЛА в різних областях, зокрема в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській та інших.
Також завдяки радіоелектронній боротьбі 60 російських безпілотників зазнали локальних втрат. На даний момент понад 20 БпЛА залишаються у повітряному просторі України, а бойова робота триває. Два ворожі безпілотники повернулися назад у напрямку терористичної країни.
Атака "Шахедів" виявлена у різних регіонах України16.10.24, 05:19 • 96076 переглядiв