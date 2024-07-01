Напад на прикордонника на кордоні з Румунією: ДБР розслідує смерть 24-річного чоловіка
Київ • УНН
24-річний чоловік загинув і ще один був госпіталізований після зіткнення з прикордонником під час спроби незаконного перетину українсько-румунського кордону, у зв'язку з чим ДБР розпочало розслідування обставин події.
Державне бюро розслідувань розслідує обставини смерті чоловіка на Буковині під час спроби нелегального перетину кордону з Румунією, повідомили у ДБР у понеділок, пише УНН.
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Працівники ДБР розпочали досудове розслідування смерті чоловіка, який намагався нелегально перетнути україно-румунський кордон.
За попередніми даними, 29 червня близько 21:40 у Вижницькому районні Чернівецької області при спробі перетину кордону між двома чоловіками та військовослужбовцем одного з прикордонних загонів сталася сутичка.
"Чоловіки з ножем та газовим перцевим балончиком намагалися напасти на військовослужбовця, а той у відповідь застосував табельну зброю. У результаті загинув 24-річний чоловік, ще один – перебуває в лікарні. Прикордоннику також заподіяно тілесних ушкоджень", - повідомили у ДБР.
Правоохоронці вивчають усі обставини справи, тривають слідчі дії.
Попередня кваліфікація правопорушення: умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України).
На кордоні з Румунією двоє зловмисників напали зі зброєю на прикордонника. Військовий застосував зброю30.06.24, 15:08 • 18218 переглядiв