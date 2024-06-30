На кордоні з Румунією двоє зловмисників напали зі зброєю на прикордонника. Військовий застосував зброю
Київ • УНН
У Чернівецькому прикордонному загоні на кордоні з Румунією прикордонник застрелив одного нападника і поранив іншого, захищаючись після того, як вони напали на нього зі зброєю.
На ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією двоє чоловіків напали зі зброєю на прикордонника. Для самозахисту військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко журналісту УНН.
Ситуація з нападом на прикордонний наряд справді мала місце. Це сталося вчора після 21 години на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Нападників було двоє і при собі вони мали певні засоби, які застосовували проти прикордонника. З метою збереження свого життя військовослужбовець був вимушений застосувати зброю, у результаті чого один нападник отримав поранення, а інший помер. На місце викликано медиків
За його словами, повідомлено ДБР, поліцію та органи прокуратури. Наразі тривають слідчі дії.
Контекст
Журналіст Віталій Глагола повідомляв, що о 9 годині вечора, дві особи з мачете та газовим балончиком напали військовослужбовця ДПСУ в зоні ділянки ВПС "Селятин". Його повалили та завдали удару по нозі.
"Прикордонник у відповідь застосував табельний пістолет Макарова, один правопорушник загинув, інший отримав поранення", - заявляв журналіст.
Доповнення
В травні цього року Демченко повідомляв, що у Румунії затримали двох українців, які на ділянці Мукачівського прикордонного загону на Закарпатті, намагаючись незаконно перетнути кордон, ймовірно, напали на військовослужбовця ДПСУ.