В Румынии задержали двух мужчин за нападение на пограничника во время незаконного пересечения границы

В Румынии задержали двух украинцев, которые на участке Мукачевского пограничного отряда на Закарпатье, пытаясь незаконно пересечь границу, вероятно, напали на военнослужащего ГПСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Как видим, попытки нарушения государственной границы не прекращаются, но иногда действия самих нарушителей достаточно дерзкие, поскольку они пытаются также и нападать на пограничный наряд. Такая ситуация имела место в пятницу на участке Мукачевского пограничного отряда, когда двое нарушителей напали на военнослужащего. В дальнейшем они скрылись в сторону Румынии. Мы сразу проинформировали правоохранительные органы Украины об этом факте, а также наших коллег по ту сторону границы. Вскоре они сообщили, что на этом направлении задержали двух нарушителей - сказал Демченко.

Он отметил, что обстоятельства свидетельствуют, что это именно они и напали на пограничника.

Сейчас решаются дальнейшие действия в отношении этих лиц, а также других обстоятельств нападения. По словам Демченко, нападавшие завладели устройством для отстрела резиновых пуль - его обнаружили у одного из задержанных.

Напомним

По данным СМИ, вечером 24 мая двое мужчин, которые незаконно хотели пересечь границу с Румынией, напали на пограничника. Журналист Виталий Глагола писал, что пограничный наряд среагировал на срабатывание сигнальной мины, после чего вблизи границы обнаружили двух мужчин. Один из пограничников произвел предупредительные выстрелы в воздух, однако мужчины не остановились, а напали на него, отобрав пистолет. Убегая, нарушители 5 раз выстрелили в пограничника, но не попали. Им удалось скрыться через границу вместе с оружием.

Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона