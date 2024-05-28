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У Румунії затримали двох чоловіків за напад на прикордонника під час незаконного перетину кордону

У Румунії затримали двох чоловіків за напад на прикордонника під час незаконного перетину кордону

Київ • УНН

 • 15618 перегляди

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, підтвердив, що румунські правоохоронці затримали двох українців, які незаконно перетнули кордон і можуть бути причетні до нападу на прикордонника на Закарпатті.

У Румунії затримали двох українців, які на ділянці Мукачівського прикордонного загону на Закарпатті, намагаючись незаконно перетнути кордон, вірогідно, напали на військовослужбовця ДПСУ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.

Як бачимо, спроби порушення державного кордону не припиняються, але інколи дії самих порушників досить зухвалі, оскільки вони намагаються також і нападати на прикордонний наряд. Така ситуація мала місце в п’ятницю на ділянці Мукачівського прикордонного загону, коли двоє порушників напали на військовослужбовця. В подальшому вони втекли в бік Румунії. Ми відразу проінформували правоохоронні органи України про цей факт, а також наших колег по той бік кордону. Невдовзі вони повідомили, що на цьому напрямку затримали двох порушників

- сказав Демченко.

Він зазначив, що обставини свідчать, що це саме вони і напали на прикордонника.

Зараз вирішуються подальші дії щодо цих осіб, а також інших обставин нападу. За словами Демченка, нападники заволоділи пристроєм для відстрілу гумових куль – його виявили у одного із затриманих.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, увечері 24 травня двоє чоловіків, які незаконно хотіли перетнути кордон із Румунією, напали на прикордонника. Журналіст Віталій Глагола писав, що прикордонний наряд зреагував на спрацювання сигнальної міни, після чого поблизу кордону виявили двох чоловіків. Один із прикордонників здійснив попереджувальні постріли в повітря, однак чоловіки не зупинилися, а напали на нього, відібравши пістолет. Тікаючи, порушники 5 разів вистрілили в прикордонника, але не влучили. Їм вдалося втекти через кордон разом зі зброєю.

Демченко розповів, хто може перетинати кордон після набрання чинності мобілізаційного закону 23.05.24, 12:32 • 14705 переглядiв

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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