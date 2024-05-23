Демченко розповів, хто може перетинати кордон після набрання чинності мобілізаційного закону

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що у зв’язку з набранням чинності закону про посилення мобілізації, перетинати кордон зможуть зокрема заброньовані особи, особи, які визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я, а також ті, у кого є на утриманні троє чи більше дітей до 18 років. Про це Демченко розповів під час брифінгу у четвер, передає кореспондент УНН.

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"Підстави для перетину кордону є у заброньованих осіб під час воєнного стану, у осіб, які визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров’я, також стосується і осіб, у кого є на утриманні троє чи більше дітей до 18 років. Хтось самостійно виховує дитину, або ж тих чоловіків, у кого є дитина до 18 років, і дружина, яка проходить військову службу. Також у інших категорій громадян, які визначені статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що визначає відстрочку від призову", - сказав Демченко.

Він зазначив, що прикордонники наразі не перевіряють додаткову наявність військово-облікового документу, що б давало право на перетин кордону у іншої категорії громадян, які в правилах перетину державного кордону прописані окремими пунктами.

"Зокрема, це стосується осіб з інвалідністю, людей, які супроводжують осіб та дітей з інвалідністю. Це також стосується і громадян, які перевозять гуманітарну допомогу, а також водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів і пасажирів. Ну і також це стосується працівників залізничного транспорту, авіаційного та морської галузі", - додав Демченко.

Речник вкотре наголосив, що прикордонники перевіряють при перетині кордону паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.

"Ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, вони не є військово-обліковими документами. Коли ця процедура запрацює, коли буде вже сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати як за документ, і якщо це буде прописано в правилах перетину кордону", - додав він.

Демченко також розповів, що тільки певна категорія студентів підпадає під пропуск, яка була прописана в правилах перетину державного кордону.

"Це не стосується всіх студентів, а тільки тих, які їдуть на академічну мобільність", - резюмував Демченко.

Нагадаємо

Прикордонники при перетині кордону чоловіками не беруть до уваги додаток "Резерв+" , а перевіряють виключно військово-обліковий документ з відповідними відмітками.