Демченко рассказал, кто может пересекать границу после вступления в силу мобилизационного закона

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что в связи со вступлением в силу закона об усилении мобилизации, пересекать границу смогут в частности забронированные лица, лица, признанные ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья, а также те, у кого есть на иждивении трое или более детей до 18 лет. Об этом Демченко рассказал во время брифинга в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

«Основания для пересечения границы есть у забронированных лиц во время военного положения, у лиц, которые признаны ВКК непригодными к военной службе по состоянию здоровья, также касается и лиц, у кого есть на иждивении трое или более детей до 18 лет. Кто-то самостоятельно воспитывает ребенка, или же тех мужчин, у кого есть ребенок до 18 лет, и жена, которая проходит военную службу. Также у других категорий граждан, которые определены статьей 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», определяющей отсрочку от призыва", - сказал Демченко.

Он отметил, что пограничники пока не проверяют дополнительное наличие военно-учетного документа, что бы давало право на пересечение границы у другой категории граждан, которые в правилах пересечения государственной границы прописаны отдельными пунктами.

«В частности, это касается лиц с инвалидностью, людей, которые сопровождают лиц и детей с инвалидностью. Это также касается и граждан, которые перевозят гуманитарную помощь, а также водителей, осуществляющих международные перевозки товаров и пассажиров. Ну и также это касается работников железнодорожного транспорта, авиационного и морской отрасли", - добавил Демченко.

Спикер в очередной раз подчеркнул, что пограничники проверяют при пересечении границы бумажный военно-учетный документ с соответствующими отметками.

"Эти приложения, на которые сейчас все обращают внимание, они не являются военно-учетными документами. Когда эта процедура заработает, когда будет уже сформирован военно-учетный документ в электронной форме, только тогда пограничники начнут его принимать как документ, и если это будет прописано в правилах пересечения границы", - добавил он.

Демченко также рассказал, что только определенная категория студентов подпадает под пропуск, которая была прописана в правилах пересечения государственной границы.

"Это не касается всех студентов, а только тех, которые едут на академическую мобильность", - резюмировал Демченко.

Напомним,

Пограничники при пересечении границы мужчинами не принимают во внимание приложение «Резерв+», а проверяют исключительно военно-учетный документ с соответствующими отметками.