На участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией двое мужчин напали с оружием на пограничника. Для самозащиты военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападавший получил ранения, а другой скончался. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко журналисту УНН.

Ситуация с нападением на пограничный наряд действительно имела место. Это произошло вчера после 21 часа на участке Черновицкого пограничного отряда на границе с Румынией. Нападавших было двое и при себе они имели определенные средства, которые применяли против пограничника. С целью сохранения своей жизни военнослужащий был вынужден применить оружие, в результате чего один нападающий получил ранения, а другой скончался. На место вызваны медики - рассказал Демченко.

По его словам, сообщено ГБР, полиции и органам прокуратуры. Сейчас продолжаются следственные действия.

Контекст

Журналист Виталий Глагола сообщал, что в 9 часов вечера, два человека с мачете и газовым баллончиком напали на военнослужащего ГПСУ в зоне участка ВВС "Селятин". Его повалили и нанесли удар по ноге.

"Пограничник в ответ применил табельный пистолет Макарова, один правонарушитель погиб, другой получил ранения", - заявлял журналист.

Дополнение

В мае этого года Демченко сообщал, что в Румынии задержали двух украинцев, которые на участке Мукачевского пограничного отряда на Закарпатье, пытаясь незаконно пересечь границу, вероятно, напали на военнослужащего ГПСУ.