Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти мужчины на Буковине при попытке нелегального пересечения границы с Румынией, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.

Детали

Сотрудники ГБР начали досудебное расследование смерти мужчины, который пытался нелегально пересечь украино-румынскую границу.

По предварительным данным, 29 июня около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.

"Мужчины с ножом и газовым перцовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие. В результате погиб 24-летний мужчина, еще один - находится в больнице. Пограничнику также причинены телесные повреждения", - сообщили в ГБР.

Правоохранители изучают все обстоятельства дела, продолжаются следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

На границе с Румынией двое злоумышленников напали с оружием на пограничника. Военный применил оружие