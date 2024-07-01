Киев • УНН
24-летний мужчина погиб и еще один был госпитализирован после столкновения с пограничником во время попытки незаконного пересечения украинско-румынской границы, в связи с чем ГБР начало расследование обстоятельств происшествия.
Государственное бюро расследований расследует обстоятельства смерти мужчины на Буковине при попытке нелегального пересечения границы с Румынией, сообщили в ГБР в понедельник, пишет УНН.
Детали
Сотрудники ГБР начали досудебное расследование смерти мужчины, который пытался нелегально пересечь украино-румынскую границу.
По предварительным данным, 29 июня около 21:40 в Вижницком районе Черновицкой области при попытке пересечения границы между двумя мужчинами и военнослужащим одного из пограничных отрядов произошла стычка.
"Мужчины с ножом и газовым перцовым баллончиком пытались напасть на военнослужащего, а тот в ответ применил табельное оружие. В результате погиб 24-летний мужчина, еще один - находится в больнице. Пограничнику также причинены телесные повреждения", - сообщили в ГБР.
Правоохранители изучают все обстоятельства дела, продолжаются следственные действия.
Предварительная квалификация правонарушения: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
На границе с Румынией двое злоумышленников напали с оружием на пограничника. Военный применил оружие30 июня 2024, 12:08 • 15114 просмотров