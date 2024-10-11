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Аграрї Одещини лідирують у валовому зборі зернових, Хмельниччини – по урожайності зернових

Київ • УНН

 • 35001 перегляди

Українські аграрії намолотили 57,2 млн тонн зернових та олійних культур. Одеська область лідирує за валовим збором зернових з 4,2 млн тонн, а Хмельницька - за врожайністю з 65,5 ц/га.

Аграрї Одещини лідирують у валовому зборі зернових, Хмельниччини – по урожайності зернових

Вже намолочено 62,2 млн тонн нового врожаю, який зібраний на площі 16,8 млн га, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства.

Сільгосптоваровиробники Одещини займають першість по валовому збору зернових. По урожайності зернових попереду аграрії Хмельниччини з показником 65,5 ц/га.

Про це свідчать дані Жнива-2024 профільного відомства. Станом на 11 жовтня відомо, що українські аграрії вже намолотили 57,2 млн тонн зернових та олійних культур. Загалом зібрано майже 40,2 млн тонн зернових, 17 млн тонн олійних. Також ідеться про 5 млн тонн цукрового буряку.

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Усього в Україні намолочено 62,2 млн тонн нового врожаю.

Деталі

пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,3 млн тонн;

ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,5 млн тонн;;

гороху – обмолочено 212,2 тис. га (або 100 %), намолочено 465,3 тис. тонн;

кукурудзи – обмолочено 1,9 млн га (або 48 %), намолочено 10,6 млн  тонн;

проса – обмолочено 82,9 тис. га (або 89 %), намолочено 156,1 тис. тонн;

гречки – обмолочено 85,8 тис. га (або 96 %), намолочено 124,3 тис. тонн;

соняшнику – обмолочено 4,3 млн га (або 87%), намолочено 8,8 млн тонн насіння;

сої – обмолочено 2,1 млн га (або 80%), намолочено 4,8 млн тонн насіння;

ріпаку – обмолочено 1,3 млн га (або 100%), намолочено 3,5 млн  тонн насіння.

Валовий збір зернових:

  • Одеська обл. - 4,2 млн тонн;
  • Полтавщина – 3,5 млн тонн;
  • Кіровоградщина – 2,7 млн. тонн.

Урожайність зернових:

Хмельницька область - 65,5 ц/га;

Буковина – 63 ц/га;

Черкаська область – 60,5 ц/га;

Івано-Франківщина – 60,2 ц/га.

Нагадаємо

У вересні 2024 року українські аграрії отримали 30,5 тис. га очищених від мін сільгоспземель. З початку року розміновано понад 231 тис. га, найбільше у Херсонській, Харківській та Миколаївській областях.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаАгроновини
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Полтавська область
Міністерство аграрної політики та продовольства України
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