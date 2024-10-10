Понад 30,5 тисяч гектарів розмінованих земель отримали українські аграрії у вересні – Мінекономіки

За підсумками першого місяця осені 2024 року, саперами очищено від мін майже удвічі більше українських сільгоспземель, ніж у попередньому періоді. Пише УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

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У вересні сільгоспвиробники отримали більше ніж 30,5 тис. га обстежених та очищених від мін сільгоспземель. Цей показник перевищує відповідні оцінки обстежених та очищених від мін сільгоспземель у серпні.

З початку року українські аграрії отримали від саперів понад 231 тис. га обстежених та очищених від мін сільгоспземель.

Всього з початку року піротехніки обстежили понад 257 тисяч гектарів земель.

Найбільше земель обстежено:

Херсонська область: 26,2 тис. га в вересні, 210,7 тис. га - з початку року;

Харківська область: 2,6 тис. га в вересні, 20,1 тис. га - з початку року;

Миколаївська область: 1,9 тис. га в вересні, 14 тис. га - з початку року.

Також в уряді зазначили про відкриття перших аукціонів у системі Prozorro щодо надання послуг з розмінування земель.

У вересні ми мали історичну подію - відбулися перші аукціони у системі Prozorro на надання послуг з розмінування земель сільськогосподарського призначення. Ми сподіваємось, що незабаром землі, які розмінують переможці аукціонів, почнуть поповнювати статистику очищених територій - повідомила віцепрем'єр-міністерка – Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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