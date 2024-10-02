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В Україні запрацював Адміністратор містобудівного кадастру

В Україні запрацював Адміністратор містобудівного кадастру

Київ • УНН

 • 13789 перегляди

З 1 жовтня 2024 року в Україні запрацював Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні. Це важливий крок у цифровізації країни та створенні сучасної системи управління процесами у сфері містобудівної діяльності.

З 1 жовтня 2024 року в Україні на державному рівні запрацював Адміністратор містобудівного кадастру. Про це повідомили в Міністерстві відновлення України, передає УНН.

Цифровізація містобудівної сфери: запрацював Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні. Це важливий крок на шляху цифровізації країни та створення сучасної системи управління процесами у сфері містобудівної діяльності

- відзначили в міністерстві.

Адміністратором Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) та Єдиного державного реєстру адрес (ЄДРА) визначене державне підприємство "Адміністратор містобудівного кадастру на державному рівні". Його завдання адміністратора – забезпечити прозорість, доступність та ефективне управління Містобудівним кадастром на державному рівні. Це стане можливим завдяки впровадженню сучасних цифрових технологій, які полегшать процеси проєктування, забудови та управління нерухомістю по всій країні.

Очікується, що робота містобудівного кадастру на державному рівні сприятиме підвищенню прозорості у містобудуванні, розвитку цифрової економіки та покращенню умов для інвесторів.

Нагадаємо

Раніше у Мінцифри вказували, що раніше кадастри існували тільки в деяких органах місцевого самоврядування. Крім того, більшість містобудівної документації була в паперовому вигляді. Через це документи губили, підробляли чи гальмували їх розгляд заради хабарів. Однак зараз вся взаємодія з містобудівною документацією відбуватиметься через єдину електронну систему Містобудівного кадастру.

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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