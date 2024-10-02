В Украине заработал Администратор градостроительного кадастра

С 1 октября 2024 года в Украине на государственном уровне заработал Администратор градостроительного кадастра. Об этом сообщили в Министерстве восстановления Украины, передает УНН.

Цифровизация градостроительной сферы: заработал Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне. Это важный шаг на пути цифровизации страны и создания современной системы управления процессами в сфере градостроительной деятельности - отметили в министерстве.

Администратором Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭССБ) и Единого государственного реестра адресов (ЕГРА) определено государственное предприятие "Администратор градостроительного кадастра на государственном уровне". Его задача администратора - обеспечить прозрачность, доступность и эффективное управление Градостроительным кадастром на государственном уровне. Это станет возможным благодаря внедрению современных цифровых технологий, которые облегчат процессы проектирования, застройки и управления недвижимостью по всей стране.

Ожидается, что работа градостроительного кадастра на государственном уровне будет способствовать повышению прозрачности в градостроительстве, развитию цифровой экономики и улучшению условий для инвесторов.

Напомним

Ранее в Минцифры указывали, что ранее кадастры существовали только в некоторых органах местного самоуправления. Кроме того, большинство градостроительной документации было в бумажном виде. Из-за этого документы теряли, подделывали или тормозили их рассмотрение ради взяток. Однако сейчас все взаимодействие с градостроительной документацией будет происходить через единую электронную систему Градостроительного кадастра.

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